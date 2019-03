”Vill du veta en hemlis? Byt födelsedatum till 2007 så låser du upp ett hemligt regnbågstema i Twitter!”

Så kan det låta när det senaste busstrecket sprids på det sociala nätverket och låser kontona hos nyfikna och oförsiktiga användare. Mashable rapporterar att Twitter har gått ut med en varning sedan ett stort antal användare har drabbats av låsta konton.

Genom att byta till födelsedagar som gör dig under 13 år gammal låses kontot automatiskt fram tills din 13-årsdag. Drabbade användare ombeds följa instruktionerna i mejlet som skickas ut efter födelsedagsändringen för att ändra tillbaka och låsa upp kontot.

damn changing your birth year to 2007 makes your twitter feed all colourful we been missin out

We’ve noticed a prank trying to get people to change their Twitter birthday in their profile to 2007 to unlock new color schemes. Please don’t do this. You’ll get locked out for being under 13 years old.