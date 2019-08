Produkt: Samsung Galaxy Note 10 och Note 10 Plus

Pris: Note 10: 10 790 kronor hos CDON (256 GB). Note 10 Plus: 12 490 kronor hos CDON (256 GB) | Hitta operatörernas bästa pris i vår jämförelse här!

På onsdagskvällen presenterade Samsung årets Galaxy Note-mobiler på deras traditionsenliga, storslagna Unpacked-event i New York. M3 fick tillfälle att kolla in nykomlingen några dagar i förväg och prova på nyheterna.

Eller ska vi säga nykomlingarna. För den största nyheten är just att Galaxy Note 10 kommer i två versioner. Note 10 och Note 10 Plus. Precis som för Galaxy S10 handlar det om olika storlekar på yttermått och skärm, olika stora batterier och enstaka skillnader i funktion. Samt pris, det här är som vanligt en riktigt påkostad mobil.

Stor och…fortfarande ganska stor

Skärmarna är på 6,3 respektive 6,8 tum, och i den mindre är upplösningen mer beskedliga 1080p på bredden, mot 1440p i den stora. Givetvis är det super amoled i världsklass i bägge, med rejäl ljusstyrka och kontrast, stöd för hdr10+ och nästan kantfri känsla på sidorna tack vare de böjda kanterna.

Note i två storlekar. Galaxy Note 10 har en 6,3-tumsskärm och är aningen större än en Galaxy S10. Galaxy Note 10 Plus har en skärm på hela 6,8 tum. I bägge lurarna påverkar de stora skärmmåtten inte totalmåtten så mycket som man skulle kunna tro, tack vare effektivt nyttjande av framsidan.

6,3 tums Note 10 är ett välkommet tillskott. Note-mobilerna har genom åren hört till de större och klumpigare av mobiler, ibland i gränslandet till att kallas phablet. En kompaktare och även påtagligt lättade modell med samma funktioner som sitt storasyskon kan kanske få fler att ta steget till en Note.

Ny stil och fler färgval

Designmässigt glider Note och S-serierna isär ännu mer än förr. Det har cirkulerat bilder på nya Note sedan i mitten av juli och de läckorna visade sig vara korrekta. Om Note 9 var en ovanligt fyrkantig telefon är det ingenting mot Note 10 och 10 Plus, som har fått skarpt avhuggen topp och botten, och en skärmyta med nästan obefintlig avrundning i hörnen. För övrigt är det mer avskalat än förr, varken hörlursuttag eller separat Bixby-knapp finns längre.

Både Note 10 och Note 10 Plus ligger bekvämt i handen, även om Note 10 Plus kanske är i tyngsta laget. Men det är en smaksak.

De har liksom Galaxy S10 heltäckande skärm med kamerahål. Men här sitter det i mitten av ovankanten istället för i ena hörnet. Det ger dem en egen stil, men vi är lite osäkra på hur praktiskt det är. Nu delar kameran fortfarande upp notifikationsfältet i två delar. Ingen av modellerna har dubbel kamera framtill som Galaxy S10 Plus.

Färgalternativen har man hämtat från Galaxy S10-lurarna. Note 10 Plus kommer i pianolack-svart kallad Aura Black, en regnbågsskimrande gråblå kallad Aura Glow och en tredje pärlemor-vit modell. Den vita lanseras dock inte i Sverige, åtminstone inte till en början. Den mindre Note 10 finns i tre versioner; Aura Black och Aura Glow, samt en metalliskt rosa som inte heller den är Sverige-aktuell.

Uppgraderad processor

Som vanligt är det böjt glas både fram- och baktill, och ramen däremellan är ovanligt tunn, så pass att platsen för volym och på-knapp har gjorts snäppet tjockare än resten. De exemplar vi hade att prova på uppgavs sakna en sista ytbehandling som skulle göra dem mindre känsliga för fingeravtryck. Men det tyckte vi inte var något extra stort problem med lurarna.

Både ovan- och undersidan har skarpt avfasade sidor.

En lite överraskande nyhet nämndes bara i förbifarten. I tidigare Note-generationer har Samsung byggt vidare på samma plattform som vårens Galaxy S-modell, men denna gång introducerar de en helt ny systemkrets, Exynos 9825, som är Samsungs första byggd på 7-nanometersteknik.

Vad detta innebär i prestanda vet vi inte än, men vi kan räkna med åtminstone ett visst lyft, så att den matchar eller kanske till och med överträffar Snapdragon 855. Framför allt hoppas vi på optimering av energiåtgång och batteritid.

Mer batteri på två ställen

Här ligger Samsung redan mycket bra till i konkurrensen, och med snäppet större batterier än Galaxy S10 och S10 Plus, 3 500 respektive 4 2300 mAh, verkar det riktigt lovande. Det ryktades innan lansering om extra effektiv trådlös laddning, men det nämndes inget detaljerat om det under förhandsvisningen.

Snabbladdnnig via usb som ska ge en hel dags batteri på bara 30 minuter utlovas dock. Note 10 får även samma trådlösa laddplattefunktion som vårens flaggskepp har, så att du trådlöst kan ladda upp andra prylar, till exempel en annan mobil eller smartklockan.

På tal om batteritid så har pekpennan S Pen fått en rejäl uppgradering på den fronten. I Note 9 introducerade Samsung möjligheten att använda pennan som fjärrkontroll via bluetooth, till exempel för att klicka dig fram i presentationer eller som fjärrutlösare till kameran. Nu förfinar de den genom att lägga till geststyrning. Du kan vifta med pinnen som ett litet trollspö, och till exempel växla mellan olika kameralägen eller kontrollera zoomen.

Dessutom är kondensatorn som lagrade energi till den utbytt mot ett minimalt, litiumbaserat batteri. Det gör att du istället för ungefär en halvtimmes driftstid nu ska kunna få upp till tio timmar.

Galaxy Note S Pen, nu med smart viftkontroll och flera timmars batteritid.

S Pen har även fått andra förbättringar som ligger mer i mjukvaran. Nu finns möjlighet att zooma i anteckningsblocket, vilket gör den till ett mer kraftfullt verktyg för den som vill vara artistisk på mobilen. Du får också förbättrad teckentolk och möjlighet till export av anteckningar till Word och pdf.

Snabb på fler sätt

Note 10 kommer med 8 GB ram och 256 GB lagring, men har ingen sd-kortplats för minnesexpansion. Note 10 Plus har både mer ram-minne (12 GB), ett 512 GB-alternativ för lagring och plats för mikro sd-kort. Bägge modellerna stödjer snabb lte med upp till 1,2 Gbps, har fingeravtrycksläsare i skärmen och är vattentåliga med IP68-klassning. De stödjer också wifi 6. Det är Samsung lite överraskande fortfarande ensamma att göra bland smartphones.

Lurarna har stereohögtalare signerade AKG som verkar låta riktigt bra, skärmutgång via usb som givetvis ger stöd för Samsungs skrivbordsgränssnitt Dex, och som alltid i en topplur från Samsung är det fullmatat med smarta sensorer. En sak från S10-serien verkar dock ha bantats bort – vi kan inte se att nya Note-lurarna har pulsmätare.

Extra fokus på film

Kameran skiljer sig inte avsevärt från den redan utmärkta uppsättningen i Galaxy S10. Det handlar om tre sensorer på 12 eller 16 megapixlar för vidvinkel, normal brännvidd, och telefoto, de två sista med optisk bildstabilisator. Note 10 Plus har också försetts med en extrakamera som levererar vad Samsung kallar DepthVision. Exakt vad det är specificerar inte Samsung, men vi antar att det är samma ToF-sensor som i Samsung Galaxy S10 5G.

En sak som ska ha förbättrats är videofilmning, med imponerande funktioner som Live Focus-filmning, och extra mjuk bildstabilisator. Vi testade dock bara det på Note 10 Plus, så om den klarar det lika bra utan ToF-sensor får vi testa vid ett senare tillfälle.

En annan intressant filmfunktion är zoom-mikrofon, som dämpar ljudupptagningen på saker som är utanför bild och fokuserar på det du zoomar in på. Vi testade detta kort i den bullriga demolokalen, och jadå, det verkar faktiskt fungera.

Tre kameror och extra 3d-sensor på Galaxy Note 10 Plus.

Andra intressanta nyheter inkluderar skärminspelning med bild-i-bild-funktion så att du kan spela in både skärmen och dig via selfie-kameran samtidigt, en ny och till synes snabbjobbad videoredigeringsapp, och nya ar-funktioner.

Spela lokalt, eller strömma hemifrån

Mobil gaming får sig också ett lyft. Om det är vässade spelprestanda i den nya systemkretsen vet vi inte ännu, men på mjukvarusidan hittar vi två nyheter. För det första har vi en förbättrad Game Booster-funktion för Android-spel som optimerar systemet antingen för maximal prestanda eller för bättre batteritid, beroende på hur mycket kraft ett visst spel behöver.

För det andra har vi helt nya PlayGalaxy Link som låter dig strömma spel direkt från din PC. Du installerar ett program på datorn. Sedan kan du strömma och kontrollera spelet, precis som om du spelade lokalt på telefonen. Det är i princip samma sak som Sony gör med PS4 Remote Play i sina Xperia-telefoner, fast för PC.

Samsungs lösning ska även fungera på distans över Internet. Du ska till och med kunna spela över mobil uppkoppling, även om det kan innebära en del lagg. Men funktionen uppges komma till både nuvarande lurar med framtida programuppdatering, och framför allt för framtida 5g-modeller. Då kan det bli en väldigt intressant funktion.

Aura Glow-modellen skiftar färg rejält utefter belysning och färger i rummet.

Fortsättning följer…

Det är mycket med nya Note som är riktigt lovande och mycket som behöver synas i sömmarna i lugn och ro när vi har tillfälle att testa de bägge lurarna på allvar. Vad går nya processorn för? Är S Pen bäst på stor eller lite mindre skärm, och vad kan vi göra med dess inbyggda rörelsesensor?

Kan vi verkligen strömma Dark Souls 3 från datorn hemma till lunchpausen på jobbet? Hur länge kan vi gå utan laddning tack vare snålare hårdvara och större batteri? Och finns det tillräckligt mycket matnyttigt för att välja Galaxy Note 10 framför Galaxy S10 eller någon annan konkurrent?

Pris och tillgänglighet

Samsung har redan öppnat för förbokningar av Note 10 och 10 Plus, och den 23 augusti ska de börja levereras och bli tillgängliga att köpa direkt. Rekommenderat pris för Note 10 är 10 790 kronor. Note 10 Plus med 256 GB lagring går på 12 490 kronor och för 512 GB-modellen får du betala 13 590 kronor.

Vi återkommer givetvis med ett ingående test så fort vi spenderat mer tid med dem.

Specifikationer

Display (Note 10): 6.3” FHD+ Dynamic AMOLED Infinity-O Display, 2280x1080 (401ppi), HDR10+ certifierad

Display (Note 10 Plus): 6.8” Quad HD+ Dynamic AMOLED Infinity-O Display, 3040×1440 (498ppi), HDR10+ certifierad

Kamera (Note 10)

Bakre: Trippla kameror

- Ultravidvinkel: 16MP F2.2 (123°)

- Vidvinkel: 12MP 2PD AF F1.5/F2.4 OIS

(77°)

- Telefoto: 12MP F2.1 OIS (45°)

Framsida: 10MP 2PD AF F2.2 (80°)

Kamera (Note 10 Plus)

Bakre: Fyra kameror

- Ultravidvinkel: 16MP F2.2 (123°)

- Vidvinkel: 12MP 2PD AF F1.5/F2.4 OIS

(77°)

- Telefoto: 12MP F2.1 OIS (45°)

- Djupkamera (DepthVision): VGA

Framsida: 10MP 2PD AF F2.2 (80°)

Mått och vikt (Note 10): 71.8 x 151.0 x 7.9mm, 168 gram

Mått och vikt (Note 10 Plus): 77.2 x 162.3 x 7.9mm, 196 gram

Chipset:

- 7nm 64-bit Octa-core processor (Max. 2.7 GHz + 2.4 GHz + 1.9 GHz)

- 7nm 64-bit Octa-core processor (Max. 2.8 GHz + 2.4 GHz + 1.7 GHz)

Minne (Note 10):

- 8 GB RAM med 256 GB intern lagring (4G-version endast)

- 12 GB RAM med 256 GB intern lagring

Minne (Note 10 Plus):

- 12 GB RAM med 256 GB intern lagring

- 12 GB RAM with 512 GB intern lagring

Sim-kort (Note 10): Dual SIM: ett Nano SIM och ett Nano SIM (4G-versionen)

Sim-kort (Note 10 Plus): Dual SIM (Hybrid): ett Nano SIM och ett Nano SIM eller ett MicroSD (upp till 1 TB)

Batteri (Note 10): 3 500 mAh

Batteri (Note 10 Plus): 4 300 mAh

Nätverk (4g-versionerna): Enhanced 4x4 MIMO, Up to 7CA, LAA, LTE Cat.20, upp till 2.0 Gbps nedladdning / Upp till 150 Mbps uppladdning

Anslutningar:

- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM

- Upp till 1.2 Gbps nedladdning / upp till 1.2 Gbps uppladdning

- Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, Plats (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou)

Sensorer: Accelerometer, Barometer, Ultraljuds Fingeravtryckssensor, Gyro, Geomagnetisk sensor, Hall, Proximity, RGB light (BLE S Pen: 6-axis Sensor inkluderar sensorer för gyro och acceleration)

