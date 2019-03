Testad produkt: Moto G7 Play

Pris: 1 590 kronor hos CDON.

Motorola släppte sina nya telefoner i G-serien i februari, och hittills har vi spanat in två av dem; toppmodellen Moto G7 Plus och batterifokuserade Moto G7 Power. Nu har turen kommit till G7 Play, den minsta, enklaste och billigaste modellen. Moto G7 Play kostar precis under 1 600 kronor, vilket gör den 900 kronor billigare än Moto G7 Power och 1 700 kronor billigare än Moto G7 Plus.

Det är en enkelt utformad men välbyggd lur, designad för praktisk komfort istället för stil. Baksidan är greppvänligt rundad och i mönstrad plast, som är behaglig att hålla i. Framsidan täcks helt av lätt upphöjt Gorilla Glass 3. Runtom löper en matt ram som vi tror är i aluminium. Och om inte är det väldigt högkvalitativ plast.

Liten skärm, stor flärp

Det är en kompakt lur med 5,7-tumsskärm i avlångt format, men med rätt så breda skärmkanter. I ovankant sitter en bred flärp som gör att vi får trångt för notifikationsikoner, precis som på första mobilen med flärp – Iphone X. Vi tycker gott att Motorola kunde ha skippat de extra pixlarna upptill istället. Det är egentligen den enda sak vi skulle kalla för en designmiss.

Här slipper vi smutssamlande glas, eller glasimiterande plast, vilket är vanligt på billiga mobiler nu för tiden.

På baksidan sitter en fingeravtrycksläsare och en rund kameraenhet centralt placerade. Fingeravtrycksläsaren är aningen liten, men lätt att hitta med fingret och fungerar snabbt och utmärkt.

I botten på luren sitter enbart en usb-c-port för laddning – pluspoäng för undvikandet av gamla mossiga mikro-usb. Istället är högtalaren för samtal samma som för media och sitter upptill – i öronhöjd helt enkelt. Den levererar dugligt ljud, men inte mer än så; bra för röster men inte så njutbart för musik. På ovansidan sitter ett 3,5 millimeters hörlursuttag som levererar godkänd kvalitet men lite låg maxvolym.

Snålar inte med kraften

När priset på en smartphone börjar krypa under 2 000 kronor ser vi ofta att de drabbas av tydliga kompromisser, saker som tillverkarna har fått snåla med som gör dem oacceptabelt undermåliga på ett eller annat sätt. Dålig skärm som går ut över användbarheten. Prestandabrist som gör den seg och hackig. En kamera som inte är värd namnet.

Det här är saker som Moto G7 Play lyckas undvika. Processorn är samma som i Moto G7 Power, och där kunde vi konstatera att den är kraftfull nog för det mesta i surf-, app- och mediaväg. En bidragande orsak till det är att Motorola, som alltid, har ett nästan helt rent Android och skippar ett eget, resurskrävande gränssnitt.

Även enklare spel går att köra utan större problem. G7 Play är kanske inte mobilen att köra actionpackade 3d-spel på, även om det faktiskt ofta går så länge vi kan ställa ner grafikkvalitén. Då skärmen har 720p-upplösning är sådana spel inte en lika stor utmaning för grafikkretsen.

Det blir inte mycket utrymme kvar för ikoner upptill. Det är det enda klagomålet vi har på en annars riktigt bra skärm.

Batteritiden i Moto G7 Play är också övertygande med tanke på att den bara har 3 000 mAh batteri och inte 4 000 mAh som föregångaren Moto G6 Play. Med strömsnålare hårdvara och nya energieffektiviseringar i Android 9 står sig telefonen hela dagen utan problem.

Bra skärm trots få pixlar

Den lägre upplösningen påverkar inte bildkvalitén nämnvärt under vardaglig användning. Då skärmen har rätt så liten yta känns den fortfarande punkttät och skarp med fin lyster i färgerna, god kontrast och ljusstyrka och inga problem med betraktningsvinklar, något som Moto G7 Power har, liksom många andra mobiler i lägre prisklass.

En påtaglig skillnad mot Moto G7 Power är dock att vi här får nöja oss med hälften så mycket ramminne; 2 gigabyte. Det gör inget för rappheten i enskilda appar, men försöker du hantera för stora dokument, många flikar i webbläsaren eller till exempel satellitbilder i Google Maps så upplever vi en del fördröjning.

Telefonen ligger bekvämt i handen.

Lagringen är också den halverad till 32 gigabyte. Vill du filma och fota mycket finns det risk att det blir fullt. Då kan det vara en idé att skaffa ett sd-kort. Telefonen har separat plats för det och två sim-kort, så du kan både ha dubbla sim och extra minne.