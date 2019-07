Som bekant finns det ett stort intresse för moderniserade versioner av äldre spelkonsoler och härnäst kommer vi att få se en mindre variant av Sega Mega Drive, även känd som Sega Genesis.

Enligt de ursprungliga planerna skulle Mega Drive Mini lanseras den 19 september, men nu står det klart att lanseringen i Europa skjuts upp till den 4 oktober. Anledningen är logistiska utmaningar, kommenterar Sega Europe på Twitter.

Prislappen är satt till 899 kronor och det här är spelen som följer med på köpet:

Alex Kidd in the Enchanted Castle

Alisia Dragoon

Altered Beast

Beyond Oasis

Castle of Illusion Starring Mickey Mouse

Castlevania: Bloodlines

Columns

Comix Zone

Contra: Hard Corps

Darius

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Dynamite Headdy

Earthworm Jim

Ecco the Dolphin

Eternal Champions

Ghouls ’n Ghosts

Golden Axe

Gunstar Heroes

Kid Chameleon

Landstalker

Light Crusader

Mega Man: The Wily Wars

Monster World 4

Phantasy Star 4: The End of the Millennium

Road Rash 2

Shining Force

Shinobi 3

Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog 2

Sonic the Hedgehog Spinball

Space Harrier 2

Street Fighter 2: Special Champion Edition

Streets of Rage 2

Strider

Super Fantasy Zone

Tetris

Thunder Force 3

ToeJam & Earl

Vectorman

Virtua Fighter 2

Wonder Boy in Monster World

World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck

Tidigare:

Nintendos retrospelkonsoler NES Classic Mini och SNES Classic Mini har rönt stora framgångar – och fått konkurrenterna att skynda sig att också lansera moderna mini-versioner av klassiska konsoler. Sony har släppt Playstation Classic, och nu kommer Sega med en egenutvecklad Mega Drive Mini som släpps 19 september.

Sega avslöjade konsolen på det årliga Sega Fes-eventet i Tokyo och meddelade att den kommer ha 40 inbyggda, klassiska spel. Sonic the Hedgehog är självklart med, men också Castlevania The New Generation, Shining Force, Gunstar Heroes och Ecco the Dolphin.

Konsolen kommer med två handkontroller av den äldre typen med tre knappar, som ansluts med kabel. En strömsladd och en hdmi-kabel ingår också som skickar en 720p-signal till tv:n eller bildskärmen.