Nintendos retrospelkonsoler NES Classic Mini och SNES Classic Mini har rönt stora framgångar – och fått konkurrenterna att skynda sig att också lansera moderna mini-versioner av klassiska konsoler. Sony har släppt Playstation Classic, och nu kommer Sega med en egenutvecklad Mega Drive Mini som släpps 19 september.

Sega avslöjade konsolen på det årliga Sega Fes-eventet i Tokyo och meddelade att den kommer ha 40 inbyggda, klassiska spel. Sonic the Hedgehog är självklart med, men också Castlevania The New Generation, Shining Force, Gunstar Heroes och Ecco the Dolphin.

Konsolen kommer med två handkontroller av den äldre typen med tre knappar, som ansluts med kabel. En strömsladd och en hdmi-kabel ingår också som skickar en 720p-signal till tv:n eller bildskärmen.

Priset i Europa blir cirka 800 kronor.