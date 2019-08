Voi, Lime och Tier är bara några i raden av nya elsparksuthyrare som dykt upp i flera städer runt om i landet. Att hyra en elspark är väldigt smidigt, men hur man än vrider och vänder på det – åker du ofta (då även korta sträckor) tickar kostnaden iväg ganska snabbt, oavsett vilken leverantör du har som favorit.

Bor du dessutom lite utanför stadskärnan är utbudet av hyrenheter nästintill obefintligt. Och då snackar vi storstäder – i mindre samhällen finns knappast något ekonomiskt försvarbart underlag för att tillhandahålla uthyrningstjänster av elsparkcyklar.

Alternativet är givetvis att köpa en egen hoj, och det finns en mängd olika modeller att välja mellan. I det här testet har vi tagit in fyra spännande alternativ. Urvalet består av elsparkcyklar ämnade för vuxna förare, det vill säga liknande de som går att hyra på stan. Testet kommer att uppdateras kontinuerligt allt eftersom nya modeller kommer in för test.

Elsparkcyklar i testet

Välj rätt däck till din el-kickbike

Värt att tänka på innan ett eventuellt köp är hur och var du har tänkt fara fram med din nya kompis. Däcken är som alltid, oavsett vilket fordon det gäller, en viktig komponent som i hög grad påverkar köregenskaper och komfort. Luftfyllda däck ger bättre komfort, men kan punkteras om du har otur, och kräver påfyllning av luft emellanåt.

Vissa modeller har fjädring, främst fram, medan andra är stumma. Kommer du enbart köra på slät och jämn asfalt är detta mindre viktigt, men på sämre väglag kommer du ångra att du inte valde en modell med fjädring, luftfyllda däck eller med både och. Plasthjul existerar knappt längre vilket är förståeligt. Här snackar vi köregenskap knappt värd namnet, men de levereras fortfarande på en och annan billig barnmodell. Gummidäck är mer eller mindre standard och ger betydligt bättre komfort och köregenskaper.

Motorn och effekten den levererar har tidigare nämnts liksom vad lagboken har att säga om detta. För att klassas som cykel är maxeffekten 250 watt, men vad som verkligen gäller i praktiken är lite luddigt. Ninebot ES2, som flera av uthyrningsmodellerna baseras på, har exempelvis en uteffekt på 300 watt och flera modeller har betydligt kraftfullare motorer, bland annat två av testdeltagarna.

För att kunna köras ”lagligt” och vi bortser från just maxeffekten på 250 watt stryper man ner maxhastigheten till 20 km/h, och enligt de leverantörer vi pratat med är det mer eller mindre allmänt accepterat. Vi får väl se om det kommer någon ny granskning och eventuella ändringar i lagstiftning och praxis.

Inom ett så kallat inhägnat område är det däremot fritt fram och då har maxeffekten ingen betydelse. Man får såklart tycka vad man vill om dessa olika regler. Inne i stadskärnan finns ingen anledning till att scootrarna knappt har styrfart, men åker du på en mindre landsväg känns 20 km/h hopplöst långsamt.

Bortser vi från en ökad elförbrukning är vår erfarenhet att en starkare motor resulterar i en förbättrad och mer underhållande körupplevelse, oavsett om den är strypt till max 20 km/h eller inte. Det handlar om acceleration och vrid liksom om ekipaget orkar upp för backen eller inte.

Eltra Premium: Komfortabel el-spark med grym räckvidd

Eltra är en svensk uppstickare som i dagsläget erbjuder tre olika modeller.

Utöver ”mellanalternativet” Premium som vi testar här finns även instegsmodellen Urban med en 350 watts-motor och en räckvidd på upp till 40 kilometer, samt den mer välutrustade lyxmodellen Ultra med en 600 watt borstlös motor, stötdämpare och dubbla hydrauliska skivbromsarbåde fram och bak.

Eltra Premium kommer i två olika versioner och dessa två skiljer sig endast på en punkt. Den så kallade plus-modellen har ett kraftfullare 48 volts-batteri (21 000 mAh) jämfört med standardmodellen (15 600 mAh), vilket resulterar i en något högre vikt men som i gengäld förbättrar räckvidden radikalt. Den ligger på mellan 60 till 100 kilometer jämfört med standardversionens 40 till 60 kilometer.

Elsparkcykel med något billig känsla

Modellens svaghet är, om ni frågar oss, designen och cykelns visuella utstrålning. I stället för som på många andra modeller, som ofta ger ett intryck av att vara gjutna i ett stycke, det vill säga snygga skarvningar mellan delarna och en mer strömlinjeformad utformning, möts vi här av en kantig och vass konstruktion med flertalet synliga muttrar och skruvar. Det gör att cykeln förmedlar en något ”billig” känsla. Lite synd med tanke på att det i övrigt är en riktigt trevlig bekantskap.

Eltran går snabbt att fälla ihop genom att handtagen dras utåt för att sedan vikas ihop – skjut ner styrstången och vik sedan ner hela styret mot ståplattan efter att du öppnat säkerhetsspärren som är placerad längst ner på ramen. En enkel och snabb manöver som tar några sekunder när du ska bära med dig fordonet på exempelvis bussen. Nu väger den förvisso 16 kilo (plus-modellen 18 kilo), så det är inget du med enkelhet bär med dig, men att möjligheten till en smidig fällning finns är ändå ett plus.

På styrets vänstra sida hittar vi handreglaget för bakhjulsbromsen (trumbroms), knappar för signalhorn respektive samt fram- och bakbelysning. På höger sida hittar vi gasreglage samt kontrollpanelen med tillhörande lcd-skärm. Den är en ganska enkel historia som är bakgrundsbelyst och visar det viktigaste i form av hastighet, trippmätare, batterikapacitet och så vidare – tydligt och bra! På kontrollpanelen väljer du även körläge och vilken maxhastighet du vill kunna köra i.

Informativ och tydlig display.

För att Eltra ska klassas som cykel stryps den 500 watt starka motorn av leverantören för att kunna köras lagligt med en maxhastighet på 20 km/h. Vill du ta bort den begränsningen för att ”köra på inhägnat område” är det enkelt gjort, och vet du bara hur du ska gå till väga krävs det endast ett par knapptryck för att få tillgång till motorns hela potential.

Kraftfull och inspirerande motor

Vi har givetvis testat den både som strypt och laglig elscooter liksom med spärren borttagen, och motorn är en pärla oavsett inställning. Det handlar mer om kraft och vrid, och Eltran är i detta avseende ett rent nöja att köra. Uppförsbackar är inga problem. Jämfört med hyr-alternativen är det som dag och natt, accelerationen kommer direkt och du når snabbt upp maxhastigheten.

Eltra Premium har en däcksstorlek på 8 tum varpå det främre är luftfyllt, vilket ger en klart behagligare färd jämfört med om båda hjulen skulle ha varit, som på bakhjulet, av typen solid gummi. De mjukare däcken sväljer ojämnheter bättre, vilket är bra även ur säkerhetssynpunkt, och i det här fallet förbättras komforten ytterligare i form av en fjädrad framgaffel. Cykeln uppträder tryggt på vägen och inbjuder till en mer aktiv körning med snäva och snabba svängar, mycket tack vare den låga tyngdpunkten.

Omdöme

Oavsett om Eltran används strypt eller med full kapacitet är den något av ett lyckopiller. Kraften från motorn kommer direkt och färden är både komfortabel och underhållande på en och samma gång. Överlag får du här en hel körglädje för pengarna och vår rekommendation är att välja plus-modellen som endast kostar 1 500 kronor mer, men som i gengäld har en nästintill fördubblad räckvidd.

Specifikationer

Modell: Eltra Premium (Premium+)

Testad: Augusti 2019

Mer info: https://eltrascooter.se

Motor: 48V, 500W

Batteri: Lithium, 48V, 15.6 (21 Ah)

Däck fram/bak: 8-tum, luftfyllt/solid gummi

Räckvidd fulladdad: Upp till 40–60 km (60–100 km)

Maxhastighet: 40km/h, strypt till 20km/h

Stötdämpare fram/bak: Ja/Nej

Laddningstid: 6–8 timmar

Belysning: Fram och bak

Hopfällbar: Ja

Dimensioner hopfälld: 99 x 18 x 28 centimeter

Dimensioner öppen: 99 x 18 x 118 centimeter

IP-klassad: IP54

Vikt: 16 kg (18 kg)

Maxlast: 120kg

Övrigt: Kontrollpanel med lcd-skärm

Pris: 10 490 kronor (11 990 kronor)

Komfortabel och bra prestanda.

Enkelt handhavande. Logiskt placerade knappar och reglage.

Räckvidd.

Styret kan regleras i höjd (fyra fasta lägen).

Designen… nja.

Kvalitetskänslan haltar, framförallt på detaljnivå.

Saknar stöldskydd (tändningslås, avtagbar kontrollpanel etcetera).

Betyg: 8 av 10

Ninebot ES2L by Segway: Uppkopplad och användarvänlig elspark

Ninebot får symbolisera vad som många av oss refererar till när det gäller den senaste generationens elsparkcyklar. Inte så konstigt då flera av hyrvarianterna (Tier, Voi etcetera) är just baserade på ES-modellerna från Segway, om än med ett extra batteri monterat på styrstången.

Designen är stilren och många skulle nog påstå att den är riktigt snygg. Vi är benägna att hålla med. Den matta lacken och den avskalade strömlinjeformade konstruktionen, utan sladdar som hänger löst, är tilltalande. Och Ninebot är dessutom uppkopplad, något som knappast gör modellen mindre intressant.

Enkelt att både köra och manövrera sparkcykeln

På vardera sida på styret finns två reglage, ett för gas och ett för den elektroniska bromsen. Mer behöver du inte för att köra Ninebot – inställningarna för exempelvis belysningen gör du i den dedikerade appen. Centralt placerad, mitt på styrstången, finns en cirkelformad display som även innefattar en fysisk strömbrytare. Håll in den i någon sekund för att aktivera fordonet.

Med ett snabbt tryck på samma knapp tänder/släcker du fram- och bakljuset och för att bläddra mellan olika körlägen: Eco mode, Normal mode (ett vitlysande ”S” syns i skärmen) samt Sport mode (rött ”S”) trycker du snabbt två gånger.

Sport mode låter häftigare än vad det är, Ninebot ES2L maxar precis 20 km/h under förutsättning att vägen är helt utan lutning uppåt. L:et i slutet av modellnamnet antyder just det, att den kan köras lagligt. Den vanliga ES2 har som jämförelse en maxhastighet på 25 km/h.

Modellen har dämpning både fram och bak, men fjädringen är relativt hård och kombinationen med hjul av solid gummi resulterar i en stötig och långt ifrån behaglig upplevelse vid sämre vägförhållanden. Ninebots rätta element är snarare slät och fin asfalt, gärna då utan lutning, för vid minsta stigning tappar den kraft rejält. Lutar backen uppåt 10 procent är det bara att kliva av och leda upp cykeln.



Uppkopplad och en smidig app

Till skillnad från övriga testdeltagare kan Ninebot stoltsera med fast uppkoppling liksom en riktigt trevlig app. I den hittar vi bland annat ett stöldskyddsystem som innebär att du kan låsa den digitalt och cykeln kan inte användas förrän du låst upp den igen. Du får även en notis i din smartphone om den lyfts eller rullas från sin position.

I appen kan du även se återstående räckvidd, genomsnittlig hastighet, körd sträcka och hastighet. Här kan du likaså aktivera farthållare, ställa in maxhastigheten (perfekt om du ska låna ut den till ett barn) samt välja mellan en rad olika ljusprofiler där ledlampor på undersidan av scootern lyser upp vägen.

Grym app för inställningar och för matnyttig information.

Hur underhållande är då Ninebot att köra? Nja, det är inte den mest inspirerande upplevelsen utan tar dig mellan plats A och B utan glänsa på någon punkt. Den nätta konstruktionen har en låg tyngdpunkt vilket gör den lätthanterlig och rörlig. Snäva kurvor klarar den av med bravur och för korta sträckor inne i stan passar den utmärkt. Den elektriska frambromsen nyper till bra och kompletteras med fördel av bakbromsen (du trycker ner bakskärmen med foten). Men den hårda fjädringen och de massiva däcken gör sig påmind vid minsta ojämnhet och räckvidden är i sammanhanget blygsam.

Omdöme

Ninebot gör inte bort sig på någon punkt, men saknar samtidigt de där inspirerande köregenskaperna. Vid minsta motlut gör den i sammanhanget klena motorn sig påmind och de massiva däcken må vara bra ur punkteringssynpunkt, men någon komfort att tala om erbjuder de inte. Vi gillar den snygga och avskalade designen liksom den fasta uppkopplingen som tillsammans med appen ger dig som användare en bra överblick.

Specifikationer

Modell: Ninebot by Segway ES2L

Testad: Augusti 2019

Mer info: Segway

Motor: 300 W

Batteri: Lithium,36 Volt , 5,2 Ah

Däck fram/bak: 8 tum fram, 7.5 bak, solid gummi

Räckvidd fulladdad: upp till 25 km

Maxhastighet: 20 km/h

Stötdämpare fram/bak: Ja/Ja

Laddningstid: cirka 3,5 timmar

Belysning: Fram och bak

Hopfällbar: Ja

Dimensioner hopfälld: 113 x 43 x 40 centimeter

Dimensioner öppen: 113 x 43 x 102 centimeter

IP-klassad: IP54

Vikt: 12,5 kilo

Maxlast: 100 kilo

Övrigt: Uppkopplad

Rek. Pris ES2L: 6 990 kronor (ES2, 4 990 kronor)

Pris: Från 6 990 kronor hos Prisjakt. ES2: Från 4 895 kronor hos Prisjakt.

Snygg design.

Låg vikt och lätthanterlig.

Uppkopplad.

Pris.

Motorn känns orkeslös.

Hård fjädring och solida däck.

Räckvidd.

Betyg: 6 av 10

Widewheel: Mäktig glidare som drar blickarna till sig

Widewheel från Fluid Freeride har nyligen introducerats på den svenska marknaden och är i våra ögon något av det häftigaste du kan köra i segmentet just. Elscootrarnas Harley Davidson helt enkelt – en modell som onekligen drar blickarna till sig.

Böljande mjuka former och ståplattan med den i bakkant avsmalnade midjan är riktigt läcker. De feta, drygt 10 centimeter breda 10-tums däcken inte bara fulländar denna stilstudie utan bidrar även till ett stabilt uppträdande på vägen.

Konstruktionen känns gedigen och kvalitetskänslan är hög. Fordonets delar passar bra och några missljud genererade av obalans eller vibrationer märker vi överhuvudtaget inte av. Styret är fällbart genom att ett vred i nederkant skruvas ut och sedan tillbaka för fixering. Vi gillar den smidiga lösningen som minimerar risken för glapp i uppfällt läge, även handtagen är vikbara för att fordonet ska ta så lite plats som möjligt vid transport eller förvaring.

Saknar vettig färddator

På styrets högra sida finns tändningslås och ett tumreglage för att gasa. Här finns även en liten display som vi initialt antar är någon form av färddator men som senare visar sig enbart förmedla batteriets spänning i realtid. Du måste med andra ord lära dig hur du ska tyda dessa siffror för att ha någon som helst användning av funktionen. En ”riktig” färddator som visar räckvidd, hastighet med mera hade helt enkelt varit att föredra.

Otydlig. En mer traditionell färddator hade varit att föredra

Viss info om batterikapaciteten får du emellertid på själva kontrollpanelen på mitten av styret. Fyra små led-lampor som allihop lyser när batteriet är fulladdat och som släcks eftersom till dess att endast en lyser, och då är batteriet nästan tomt.

På kontrollpanelen finns även en knapp. Denna ska tryckas in i två sekunder för att starta upp/stänga av fordonet. Trycker du i stället in samma knapp i en sekund hamnar du i inställningsläget där du väljer om du vill köra i Eco- eller Power-mode. Skillnaden är att i Eco-mode används enbart en av motorerna och räckvidden prioriteras i stället för kraft och acceleration.

Finns i två varianter

Modellen finns i två varianter, med en 500W-motor och en räckvidd på upp till 25 (30) kilometer eller, som i detta fall, med dubbla motorer och totalt 1000W som är specificerad att klara 30 kilometer men i praktiken kommer du längre. Vi skulle bedöma det till runt 40 kilometer, beroende på körstil givetvis.

Maxhastigheten i fabriksläget är inställt till 25 km/h men genom en kombination av knapptryck kan detta kringgås och då komma upp i runt 40 km/h. Oavsett hastighet så är fördelen med detta kraftpaket motorns kraft och acceleration. Mindre stigningar i din framfart märks knappt och den tar sig upp även för brantare backar, om än i begränsad hastighet.

De breda däcken i kombination med en vikt på 22 kilo och en låg tyngdpunkt gör att fordonet uppträder stabilt på vägen. Den lämpar sig företrädelsevis för slät asfalt utan alltför tvära kurvor – en glidare helt enkelt. På sämre väglag trivs den sämre och trots dämpare både bak och fram förmedlas minsta ojämnhet obarmhärtigt från de solida däcken.

Omdöme

Widewheel är utan tvekan redaktionens favorit. En riktigt stekare med en brutalt stark motor och härliga köregenskaper på slät asfalt. Avsaknaden av en vettig färddator är ett minus även om du med tiden lär dig tyda informationen från volt-mätaren och kontrollpanelens led-lampor.

Specifikationer

Modell: Widewheel 2019, 1000W

Testad: Augusti 2019

Mer info: https://fluidfreeride.com

Motor: 2 x 500 W

Batteri: Lithium, 54,6–37 Volt , 13.2ah Ah

Däck fram/bak: 8 x 3,9-tum solid gummi

Räckvidd fulladdad: Specificerat 30 km, i praktiken drygt 40 km

Maxhastighet: 40 km/h

Stötdämpare fram/bak: Ja, både fram och bak.

Laddningstid: 4–6 timmar

Belysning: Fram och bak

Hopfällbar: Ja

Dimensioner hopfälld: 109.4 x 21.8 x 49.9 cm

Dimensioner öppen: 109.4 x 54.8 x 109.9 cm

IP-klassad: IP54

Vikt: 22kg

Maxlast: 100kg

Pris: 1199 USD (ca 11500 SEK)

Sjukt snygg design.

Kraftfull motor, stabila köregenskaper.

Hög kvalitetskänsla.

Effektiv mekanisk skivbroms.

Saknar vettig färddator.

Tung att bära.

Betyg: 8 av 10

Xiaomi M365 Pro – perfekt för pendlaren

Xiaomis elsparkcyklar har blivit en allt vanligare syn i svenska städer, och populariteten beror troligen på en kombination av lågt pris och hög kvalitetskänsla – den enklare varianten M365 kostar bara 4 190 kronor. Här vi valt att testa den något dyrare M365 Pro som ligger på 6 490 kronor. Bägge modellerna har en diskret design i svart som ger ett stilrent, om än lite anonymt, intryck.

Snabbt iväg

Direkt ur kartongen går det snabbt att skruva ihop M365 Pro, och med en spark är du snabbt igång. För dig som tidigare har hyrt elscooter på stan kommer M365 Pro att kännas som ett rejält lyft. Den svarar snabbare när du gasar och du får betydligt bättre acceleration.

Du kommer snabbt iväg efter ett stoppljus och det smidiga formatet gör att du ofta tar dig fram snabbare än både cyklister och bilister i stadskörning. Du tar dig enkelt upp för backar med bibehållen hastighet, där du med hyrsparkarna ofta måste hjälpa till med muskelkraft, och bromssystemet känns pålitligt.

M365 Pro har tre körlägen Eco mode, Standard mode och Sport mode, och du byter snabbt mellan lägena genom att trycka på av/på-knappen under displayen. Den är klart roligast att köra i Sport-läget, där den känns mest rapp och kommer upp i drygt 25 km/h. Ska du köra i stan är Standard-läget att rekommendera (max 20 km/h) och vill du spara batteri väljer du Eco Mode (max 15 km/h).

Kommer långt

M365 Pro har en angiven räckvidd på 45 kilometer, vilket kan vara en anledning att välja denna modell framför den enklare M365 som bara klarar 30 kilometer på en laddning. Laddningstiden ligger på 8,5 timmar, så det är lagom att plugga in den i väggen över natten.

När batteriet är nere på halv laddning börjar vårt exemplar att tappa kraft i uppförsbackar och maxhastigheten sjunker något. Det är inga stora skillnader, men den är i bäst form när den är nyladdad.

En annan fördel med Pro-varianten är att du får en snygg färg-display som bland annat visar hur snabbt du kör, hur mycket batteri du har kvar och vilket kör-läge du använder. M365 Pro väger å andra sidan lite mer än M365 – med sina 14, 2 kilo vill du inte bära omkring på den längre sträckor än nödvändigt. Men du fäller ihop den på ett par sekunder, och den är inte alltför skrymmande i hopfällt läge utan går fint att ta med sig i hissen eller på bussen.

Stabil körning

M365 Pro är inte stötdämpad, men har luftfyllda däck som ger en stabil och mjuk känsla på ett jämnt vägunderlag. Det gäller dock att att hålla rätt tryck i däcken, för det kan vara betydligt krångligare att fixa en punktering på en elspark än på en vanlig cykel.

En sak som känns som en designmiss är att det saknas ett fäste för att låsa fast scootern, så det går inte att kedja fast den vid en stolpe. Du kan visserligen låsa motorn med den tillhörande appen via bluetooth, men det hindrar ju inte tjuven från att bära den med sig. Appen är för övrigt snyggt utformad och här kan du bland annat se hastighet, hur långt du har kört och uppskattad återstående räckvidd. Du kommer också åt inställningar för bakbelysning, cruise control och firmware med mera.

M365 Pro är en elspark som krymper avstånden och ger dig en frihetskänsla, oavsett om du pendlar till jobbet eller bara ska till affären. Tänk bara på att det känns som att svischa fram på en cykel men hjulen är betydligt mindre och trottoarkanter och gropar i vägen kan lättare resultera i en vurpa.

Omdöme

M365 Pro känns robust, har hyfsat lång räckvidd och har en acceleration som gör den riktigt rolig att köra. Hade den bara varit lite lättare och smidigare hade det varit en fullträff.

Specifikationer

Modell: Mi Electric Scooter M365 Pro

Testad: Augusti 2019

Mer info: https://www.mi-store.se

Motor: 300 W (600 W peak)

Batteri: Litium, 37–42 V, 12,8 Ah

Däck fram/bak: 8,5 tum, luftfyllda

Räckvidd fulladdad: 45 kilometer

Maxhastighet: 25 km/h

Stötdämpare fram/bak: Nej

Laddningstid: 8–9 timmar

Belysning: Fram och bak

Hopfällbar: Ja

Dimensioner hopfälld: 113 x 43 x 49 cm

Dimensioner öppen: 113 x 43 x 118 cm

IP-klassad: IP54

Vikt: 14,2 kg

Maxlast: 100 kg

Övrigt:Färgskärm (lcd)

Pris: 6 490 kronor

Pris: 6 490 kronor hos CDON.

Lång räckvidd

Kraftfull

Stilren design

Lite stor och tung

Inget fäste för lås

Betyg: 8 av 10