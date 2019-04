Kuga är Fords populäraste suv-modell med nästan 154 000 sålda bilar under 2018, och när biltillverkaren presenterar en ny generation Kuga under ett event i Amsterdam – med fokus på just elektrifiering – gör man det med tre olika eldrivlinor.

Först ut blir en plugin-hybrid som ska lanseras i mars nästa år. Plug in-hybriden får ett relativt stort batteri, 14,4 kWh, som ska räcka för över fem mils körning på el. Det ska ge en förbrukning på 0,12 liter mer mil, men när batteriet är slut stiger såklart denna siffra.

Ett halvår senare, hösten 2020, kommer ytterligare två hybridvarianter. Dels en mildhybrid som paras med en dieselmotor, dels en mer traditionell hybrid med el- och bensinmotor utan möjlighet att plugga in för att ladda batteriet.

Bland övriga nyheter för modellen kan nämnas ett system för aktiv brusreducering som ska ge tystare körning. Mikrofoner lyssnar efter vägljud och vindbrus, och bilens högtalare kan sedan slå ut störningsbruset med inverterade ljudvågor.