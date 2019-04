35 000-dollarsbilen, Teslan som skulle bli ”folkelbilen,” har fått en minst sagt skakig start. Under torsdagen meddelade Tesla att man nu tar bort det billigaste valet Standard Range från sin online-konfigurator. Däremot kommer modellen fortfarande att kunna beställas per telefon och direkt från en butik. Tesla motiverar detta bland annat med att Standard Range Plus har sålt ungefär sex gånger så bra som det billigaste alternativet.

Första testet: Tesla Model 3 – så bra är nya "billiga" modellen

Den som ändå köper en Standard Range kommer i själva verket få en Standard Range Plus med det större batteriet, men som fått en mjukvarubegränsad batterikapacitet och tio procent kortare räckvidd. Navigation med livetrafik, internetströmmande musik och stolsvärme kommer dessutom vara avaktiverat i denna snik-Tesla. Leveranser ska börja från och med denna helg i USA. Datum för en svensk lansering återstår att se.

Svensk lansering blir det däremot för just Standard Range Plus, Teslas näst billigaste Model 3. Modellen kommer med 14 mil kortare räckvidd än Long Range, enbart bakhjulsdrift och något enklare utrustning. Räckvidden uppges till fortfarande respektabla 415 kilometer (wltp). Priset landar på 540 880 kronor.

Vidare kan nämnas att Autopilot nu också blir standardutrustning i alla modeller från Standard Range Plus och uppåt. Med det stiger priserna runt 2 000 dollar, vilket är något billigare än vad Autopilot tidigare kostade som ett tillval.