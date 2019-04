”Big Brother is watching”. ”Hi Ifixit! We see you”. ”This space for rent”.

Så, och ytterligare några fler meddelanden, står det på insidan av flera handkontroller till Oculus Quest och Rift S, skriver Engadget. Meddelandena var aldrig tänkta att nå produktionsexemplar av handkontrollerna, men det har de alltså gjort ändå.

Enligt Oculus har kontrollerna ännu inte nått kunderna, men någon återkallning lär det inte bli tal om. De flesta lär inte öppna sina kontroller, men kanske uppstår ändå en viss nyfikenhet att se om det finns något meddelande på insidan.