Borderlands: Game of the year edition

I en tid långt före spel som The Division och Destiny överraskade utvecklaren Gearbox oss med en märklig kombination mellan rollspel och förstapersonsskjutare. En hybrid som dessutom använde sig av tecknad ”cel-shading”-grafik för att betona den lättsamma storyn. Borderlands var inte först, men egenskaperna beskrivna ovan och möjligheten att spela äventyret tillsammans med vänner satte det definitivt på kartan.

Uppskalade, men tomma omgivningar

Rent innehållsmässigt är nyversionen nästan samma spel som tidigare. Det postapokalyptiska Pandora är sig likt med sina stora, öppna och Mad Max-inspirerade omgivningar. Fantasifulla bestar och fiender som väcks till liv av den tecknade estetiken. Även om stilen är mer uppskruvad i uppföljarna finns det ingen tvekan om att den hjälper även det tio år gamla Borderlands att förbli mer tidlöst, rent visuellt.

För den som är bekant med spelet sedan tidigare blir den största skillnaden den sprillans nya 4k-skruden. Detaljer i miljön är mer påtagliga nu och vi har betydligt bättre överblick över våra närområden.

Tyvärr känns världen något tom idag. Kanske är det att variationen på fienderna inte är tillräcklig, eller att fienderna är alltför avlägsna varandra. Ibland får vi gå långa sträckor mellan horderna, och oftast utan att ha sett eller utfört något av värde längs vägen. Och bättre blir det inte av att en del antagonister bara är färg- eller storleksvariationer på tidigare monster.

Uråldrig design

Det finns andra områden där åldern gör sig påmind. Ibland tas vi plötsligt ur inlevelsen när karaktärer först talar oavbrutet, för att sedan övergå till renodlad textkommunikation. Inte särskilt cinematiskt år 2019, men kanske är det för mycket begärt av en remaster av ett tio år gammalt spel.

En annan punkt där Borderlands inte håller hela vägen är uppdragsstrukturen. Då dess natur oftast består av elimineringar hit och dit glömmer vi till slut vad vi sysslar med och varför.

Då är det skönt det åtminstone levereras på en punkt – vapnen. Här återfinns alla gamla favoriter plus ett gäng helt nya för den här versionen. Variationen är enorm, i vanlig ordning. Problemet är bara att vi blir överösta av "loot" exakt hela tiden, även när vi inte hamnat i eldstrider. Resultatet blir att vi slösar en hel del speltid på att sortera, studera vapnens egenskaper och slänga det som är överflödigt.

När vi tvingas göra det var tredje minut blir det lite väl tröttsamt, även om navigeringen i menyerna är förenklad sedan sist.

Räddaren i nöden

Vad som räddar upplevelsen är flerspelarläget. Utöver det sedvanliga onlineläget finns det nämligen möjlighet att spela tillsammans med tre andra personer på samma maskin. På ett sätt känns det befriande att spela ett storydrivet spel i grupp utan att behöva vara uppkopplad. Allför många spel utesluter denna en gång så vanliga företeelse, delvis av prestandaskäl. Men också för att det blivit så normaliserat att spela online. Inget ont i det, men vi tycker att det ena inte bör utesluta det andra.

De flesta spelen i genren "looter shooters" är numera renodlade onlineupplevelser. Vi måste ständigt vara uppkopplade till servrar och dessutom lyckas synka ihop kompisgänget. Borderlands blir då kontrasten och även beviset på genren inte nödvändigtvis måste gå den riktningen.

Att vi kan spela solo och sedan bjuda in någon som råkar vara på besök är guld värt. Utan att behöva ha en extra konsol eller dator redo leder det till en mer "casual" upplevelse.

Omdöme och betyg

Det är lätt att avfärda Borderlands: Game of the year edition som en snabb konvertering för att generera snabba cash på Borderlands 3-vågen. Och visst finns det instanser då spelet känns helt föråldrat, speciellt när det kommer till flertalet repetitiva uppdrag.

I slutändan kan vi dock inte avfärda denna utgåva helt, delvis för att den är gratis för den som redan äger PC-orginalet. Men även för att den är en stark påminnelse om att vi inte bör överge vissa rutiner bara för att utvecklingen tillåter oss. Borderlands: Game of the year edition anno 2019 är en nyttig historielektion för den som inte minns – eller var med under – dagarna då vi spelade tillsammans på riktigt.

Fakta Borderlands: Game of the year edition

Genre: Action/RPG

Utgivare: 2K Games

Utvecklare: Gearbox

Format: PC, Xbox One, PS4

Testad version: Xbox One

Pris: PS4: 309 kronor hos Playstation Store (nedladdning). Xbox One: 309 kronor hos CDON (nedladdning). PC: 149 kronor hos Spelbutiken (nedladdning).

Flera uppdateringar som gör det mer tidsenligt.

Gratis för den som redan äger originalet på PC.

Underhållande i flerspelarläget, som dessutom kan köras offline.

Uppdragen blir snabbt repetitiva.

Något obalanserat för solospelare under vissa sektioner.