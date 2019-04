Samsung har precis börjat skicka ut recensionsexemplar av sin vikbara monstermobil Galaxy Fold till pressen, men telefonen har redan visat på en del problem i tidiga rapporter. Flera publikationer har fått se sina textexemplar gå sönder.

Bloomberg skriver exempelvis att skärmen började spricka i ena hörnet, och sedan gick sönder helt och hållet. Detta bara efter två dagars användning. The Verge och den kände Youtube-profilen MKBHD har även de haft problem med sina skärmar på 22 000-kronorsmobilen. En del, men inte alla, har oavsiktligen plockat bort en skyddsfilm, vilken är tänkt att sitta kvar på skärmen.

Samsung var snabbt ute med ett officiellt svar på problemen med företagets vikbara mobil, rapporterar The Verge. Dels lovar företaget att granska de skadade exemplaren, men säger också att skyddsfilmen som sitter på skärmen inte är tänkt att plockas bort, även om många verkar ha letts att tro att detta bara är just en plastfilm för att skydda skärmen under transport – och inte att den alltid ska sitta på.

Exakt hur skyddsfilmen hjälper – och vad riskerna är om den plockas bort – nämner inte Samsung. Man säger däremot att man ska vara tydlig med detta när mobilen väl når konsumenter.

Galaxy Fold börjar säljas i USA den 26 april och ska nå Sverige i början av maj.