Senaste uppdateringen (2019-05-16):

Så ska Samsung lösa problemen

Samsung hade redan börjat ladda för lanseringen av Galaxy Fold när tidiga recensioner upptäckte allvarliga brister i telefonens hållfasthet. Flera testare ”råkade” skala av ett inbyggd skärmskydd som inte alls ska tas av, och damm kunde komma in under skärmen.

Nu rapporterar Yonhap News om de ändringar Samsung hittills har gjort för att rätta till problemen.

För det första ska skärmskyddet inte längre gå att ta bort. Hur det går till framkommer inte, men vi kan anta att det handlar om antingen starkare lim eller att kanten på något sätt döljs så att du inte kan komma åt att lyfta den.

Dessutom ska Samsung täppa hålet som uppstår i gångjärnet mellan de båda skärmhalvorna när telefonen är utfälld, så att damm inte längre kan tränga in.

Uppdatering (2019-04-22):

Efter problemen: Samsung skjuter upp Galaxy Fold-lanseringen

Skärmproblemen med Galaxy Fold blev för allvarliga att ignorera. Enligt nya uppgifter under måndagseftermiddagen från The Wall Street Journal har Samsung tvingats skjuta upp lanseringen av sin vikbara smartphone till ”åtminstone nästa månad”.

Samsung kommenterade inledningsvis inte uppgifterna, men bekräftade senare under dagen att man skjuter upp lanseringen av Galaxy Fold på obestämd tid. Företaget uppger att man behöver mer tid på sig för att finslipa monstermobilen innan den är redo att sättas i händerna på konsumenter.

Galaxy Fold var planerad att släppas i USA på fredag den 26 april och i Sverige i början på maj. Enligt The Verge har en lansering i Kina redan skjutits upp.

Tidigare (2019-04-19):

Tidiga Galaxy Fold-exemplar går sönder

Samsung har precis börjat skicka ut recensionsexemplar av sin vikbara monstermobil Galaxy Fold till pressen, men telefonen har redan visat på en del problem i tidiga rapporter. Flera publikationer har fått se sina textexemplar gå sönder.

Bloomberg skriver exempelvis att skärmen började spricka i ena hörnet, och sedan gick sönder helt och hållet. Detta bara efter två dagars användning. The Verge och den kände Youtube-profilen MKBHD har även de haft problem med sina skärmar på 22 000-kronorsmobilen. En del, men inte alla, har oavsiktligen plockat bort en skyddsfilm, vilken är tänkt att sitta kvar på skärmen.

Samsung var snabbt ute med ett officiellt svar på problemen med företagets vikbara mobil, rapporterar The Verge. Dels lovar företaget att granska de skadade exemplaren, men säger också att skyddsfilmen som sitter på skärmen inte är tänkt att plockas bort, även om många verkar ha letts att tro att detta bara är just en plastfilm för att skydda skärmen under transport – och inte att den alltid ska sitta på.

Exakt hur skyddsfilmen hjälper – och vad riskerna är om den plockas bort – nämner inte Samsung. Man säger däremot att man ska vara tydlig med detta när mobilen väl når konsumenter.

Galaxy Fold börjar säljas i USA den 26 april och ska nå Sverige i början av maj.