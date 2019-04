Under måndagen höll Tesla en ”Tesla Autonomy Day" på sitt högkvarter i Palo Alto, Kalifornien, och visade där upp sin nya dator för att göra Tesla-bilar självkörande. Den nya datorn, kort och gott kallad Full Self-Driving computer, är en del av Teslas tredje generation hårdvara för sin funktion Autopilot och ska vara mycket mer kraftfull än tidigare för bättre möjligheter till helt självkörande bilar.

Elon Musk: Redan nästa år rullar förarlösa taxibilar på gatorna

Den nya datorn är enligt Tesla själva 21 gånger så kraftfull i att beräkna bild för bild jämfört med tidigare chippet, som kom från Nvidia. Den här gången har Tesla utvecklat chippet själva, enligt företaget för att det helt enkelt inte finns något chipp på marknaden som är byggt från början enbart för artificiella neuronnät och maskininlärning.

Our new Full Self-Driving Chip houses 6 billion transistors and is capable of processing up to 2300 frames per second – a 21x improvement over previous gen hardware pic.twitter.com/39g39lv638