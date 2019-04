Mitt i ett virrvarr av Facebook-skandaler som ständigt avlöser varandra lanserar Mark Zuckerberg en podd, skriver The Verge. Podcasten heter Tech and Society with Mark Zuckerberg och är, precis som det låter, ledd av Facebook-grundaren själv. Det hela är från början ett av grundarens årliga nyårslöften. I år sade sig Zuckerberg vilja tackla fler av dagens svåra frågor kring teknik.

I det första avsnittet diskuterar Zuckerberg frågan om hur journalism påverkas av sociala medier tillsammans med Mathias Döpfner, vd på den tyska mediakoncernen Axel Springer. Samtalet är dock en inspelning från ett tidigare tillfälle.

I nuläget verkar podden bara finnas tillgänglig på Spotify, och hittas här.