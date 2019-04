Inte ens känslig data som platsinformation är helig. Långt ifrån. Även om många tjänster lovar att inte samla in platsdata är det just vad många appar gör. Dagens Nyheter har kartlagt 101 appar (bakom betalvägg) som på olika sätt hämtar och säljer vidare information om var vi befinner oss. Listan är en del i en större granskning av hur svenskarnas platsinformation samlas in och säljs vidare utan deras vetskap.

Ett exempel är appen Free Adblocker Browser, en app som med tiotals miljoner nedladdningar i Google Play lovar att stoppa annonsörer från att spåra användare på nätet. Man behöver dock inte gå längre än till företagets egna integritetspolicy för att se att appen själv säljer vidare platsinformation till Huq Industries, ett företag som säljer information om hur folk rör sig.

Bland apparna på listan finns appar som ”Airline Flight flygstatus”, ”Flush – Toilet Finder & Map”, ”Speed Cameras & Traffic” och appar av vitt skilda slag. Många av apparna finns till både Iphone och Android.

Ett tips för att undvika att din platsinformation inte säljs till okända aktörer kan vara att över huvud taget inte ladda ned appar från utvecklare du inte litar på, eller där du ännu inte lusläst användarvillkor och integritetspolicy.