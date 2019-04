Facebook-quiz som dammsuger dig på personlig och användbar data kan ha nått vägs ände, i alla fall delvis. Nu meddelar jätten Facebook att man, sent omsider, ska börja slå ned på dessa ”personlighetstester”. Det rapporterar CNN.

Under torsdagen uppdaterade Facebook sina policies för plattformen med en viss begränsning: Tester med minimal nytta för användaren ”kan vara otillåtna på plattformen,” låter man meddela.

Facebook kommer inte förbjuda quiz helt och hållet, men man verkar åtminstone bli mer restriktiva med dem. Exakt hur man ska bedöma vilka quiz som är användbara och nyttiga för användaren, och vilka som inte är det, framgår dock inte.

Detta kommer mer än ett år efter Cambridge Analytica-skandalen, där just ett personlighetstest var i centrum för hela skandalen. Det testet hette ”this is your digital life” och samlade och sålde vidare mängder av personlig data.