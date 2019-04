Google har portat utvecklaren Do Global från Play Store och börjat rensa bort företagets appar från butiken, rapporterar Buzzfeed.

Buzzfeed har tidigare tillsammans med Check Point avslöjat hur minst sex av Do Globals appar innehåller kod som automatiskt klickar på reklam och genererar reklamintäkter till utvecklaren. Bedrägeriet i sig bryter mot Googles regler och själva koden är att betrakta som skadeprogram. Dessa appar såldes under fingerade namn som Pic Tools Group och Photo Artist Studio och dolde att de ägdes av Do Global.

Do Global har sammanlagt omkring 600 miljoner nedladdningar i butiken och är förmodligen den största enskilda utvecklare Google har portat. Företaget började som en del av Baidu men knoppades av 2018. Baidu äger fortfarande en tredjedel av företaget.