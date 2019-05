Boost är Legos varumärke för byggsatser du kan programmera med en app för Android och IOS. Du bygger ihop till exempel en robot eller en industrimaskin och programmerar den sedan med ett enkelt dra-och-släpp-gränssnitt.

Lagom till fjärde maj, den internationella Star Wars-dagen (med den engelska sloganen ”May the fourth [be with you]”), presenterar Lego en ny byggsats i Boost-familjen: Star Wars Boost Droid Commander.

Byggsatsen innehåller drygt 1 100 bitar med vilka du kan bygga R2-D2, den lilla ”musroboten” som pilar runt på golvet i Dödsstjärnan och en skräprobot. Förutom att fritt styra dem med appen kan du skicka robotarna på olika ”uppdrag”.

Den nya byggsatsen släpps globalt 1 september. Pris har inte presenterats.