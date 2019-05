Michael Reeves, en Youtuber som bygger konstiga, roliga och totalt onödiga robotar för sina följare att skratta och fascineras åt, bestämde sig för att bygga en Roomba som svär och skriker när den krockar in i saker efter förslag från Reeves följare. Det skriver Mashable.

Resultatet är en allt annat än diskret Roomba, som tvingar oss att påminna oss själva om att robotar (nog) inte kan känna smärta. Vi låter videon tala för sig själv.

I built a Roomba that swears when it bumps into stuff pic.twitter.com/ZdbKWGszT8