Under rubriken Garva med Google ska Google samla in de bästa skämten från runt om i Sverige. På sajten swedishlaughs.withgoogle.com kan vem som helst skicka in ett skämt och lämna sin mejladress och hemlän.

Kampanjen görs i samarbete med ståuppkomikern Kristoffer Appelquist som själv har inlett insamlingen med tre skämt från Västerbotten (”Varför har man inte sjöjungfrur i Norrland? Det blir för kallt på fjällen”), Västra Götaland och Skåne.

Ett antal av skämten kommer väljas ut och läggas till i Google Assistent. Vi kan förmodligen räkna med att enbart rumsrena skämt väljs ut, så lämna fräckisarna till ett annat tillfälle. Vinnarna ska väljas utifrån både rolighet och sin regionala koppling i Sverige.

Google påpekar i användaravtalet för kampanjen att vinnarna kommer publiceras med namn, och måste vara bosatta i Sverige. Google-anställda får inte vara med.

I samband med skämt-initiativet har Google även genomfört en undersökning om svenskarnas humor via Kantar Sifo. Här får vi veta att sex av tio svenskar skrattar högljutt 1-9 gånger om dagen, att de roligaste svenskarna bor i Göteborg – medan stockholmare upplevs som tråkigast. Hela humorundersökningen finns att ta del av här.