Samtidigt som Android 10 närmar sig lansering väntar fortfarande många HTC-användare på att få en uppdatering till Android 9 – och nu är det på väg, rapporterar The Verge. I alla fall till tre modeller.

HTC:s smartphone-avdelning blöder pengar och framtiden för den har varit osäker länge, men HTC verkar ändå vilja ge sina trogna användare en sommarpresent. Företagets senaste flaggskepp ska kunna uppdateras till Android 9 under sommaren, med start i slutet av maj.

Det berättade företaget på Twitter, där man också lanserade ett schema för när uppdateringarna ska släppas. Uppdateringarna kan dock komma olika tider i olika regioner, så det återstår att se hur det blir här i Sverige.

We want to share the release schedule of the Android Pie updates for #HTC smartphones. Please note, certain regions & carrier deployment may affect these dates. U11 rollout will begin late May, 2019; U11+ will begin late June, 2019; U12+ will begin mid-June, 2019. Thank you pic.twitter.com/eyeCdX5qWm