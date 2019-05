Redan i slutet av 2017 lovade Blizzard att göra det möjligt att återuppleva originalversionen av World of Warcraft via officiella servrar, men först nu har man meddelat ett lanseringsdatum för World of Warcraft Classic.

Vill du spela den skarpa versionen bör du skriva upp 27 augusti i din kalender. Men redan den 22 maj är det dags för det första ”stresstestet” av spelet. Det andra och tredje stresstestet inleds i sin tur 19 juni respektive 18 juli.

Är du registrerad användare kan du skapa din första karaktär redan den 13 augusti, observera att det är max tre karaktärer per konto som gäller.

Mer information finns på Blizzards webbplats.