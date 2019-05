I förra veckan meddelade Trump-administrationen att den kinesiska mobiltillverkaren Huawei förbjuds från att göra affärer med amerikanska bolag. Detta efter att ett nationellt nödläge utlysts mot företag som uppskattas riskera rikets säkerhet. I kölvattnet av den uppseendeväckande händelsen har nu Google meddelat att man ändrar villkoren kring hur Huawei får använda sig av operativsystemet Android.

Kort sagt förbjuds Huawei att använda Googles egen version av Android, som bland annat omfattar centrala appar som Youtube, Maps, Play-butiken och Gmail. I stället tvingas Huawei förlita sig på den Android-version som baseras på öppen källkod (AOSP).

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.