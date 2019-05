Vad är gult, handhållet och utrustat med en vev som en del i kontrolluppsättningen? Playdate förstås – en ny spelkonsol signerad mjukvarupionjärerna Panic. De senaste 20 åren har företaget mest sysselsatt sig med att utveckla olika program för IOS och Mac, men har även varit inne och nosat på spelsegmentet i och med utgivningen av indietiteln Firewatch. Nu tar man alltså nästa kliv in i spelvärlden – och det med råge.

Rent designmässigt ser Playdate ut som en pytteliten, avlägsen släkting till de tidiga Game Boy-konsolerna, men pryds på högersidan av en vev som låter dig kontrollera vissa moment i de olika spelen. Playdate-designen har tagits fram i nära samarbete med svenska Teenage Engineering som bland annat tillverkar läckra syntar och andra (ofta musikrelaterade) elektronikprylar.

Kompletterar kontrollschemat gör två klassiska A/B-knappar samt ett styrkors. Skärmen, som alltså är svartvit, är en lcd-panel från Sharp och mäter ynka 2.7 tum. Det ger en upplösning på 400 × 240 pixlar, så den som är ute efter en lyxig grafikupplevelse ála Nintendo DS är troligtvis lite fel ute.

I stället vill Playdate fokusera på pur spelglädje med alster från framstående indieutvecklare. Dessa släpps på ett lite annorlunda säsongsmanér och laddas ned så fort de finns tillgängliga. Du behöver alltså inte jonglera med kassetter eller dylikt för att välja vilket spel du vill avnjuta. Inledningsvis handlar det om 12 olika titlar som låses upp en gång i veckan.

Först ut blir Crankin’s Time Travel Adventure som går ut på att spelaren, med hjälp av veven, ska hjälpa Crankin att komma i tid till en viktig dejt med kärleksintresset Crankette. Spelet är utvecklat av Keita Takahashi som kan stoltsera med flera spel i den kritikerrossade Katamari-serien. En annan utvecklare som ska bidra till spelutbudet är Bennett Foddy, som 2008 skapade uppmärksamhet med det toksimpla men hypersvåra ragdoll-spelet Qwop, där spelaren ska försöka springa med en friidrottslöpare utan att ramla.

About those games. We reached out to some of our favorite people, like @KeitaTakahash, @bfod, @helvetica, @shauninman, and many more.



Here's a peek at one: Crankin's Time Travel Adventure, from Keita. It's fun and funny. pic.twitter.com/0Ibwqr5k3I