Att reklam är på väg till Whatsapp visste vi, då företaget avslöjade det i september förra året. Då var tanken att reklamen skulle börja smygas ut under 2019, men nu verkar målet vara satt till 2020.

Bekräftelsen kommer från Facebooks årliga marknadsföringsmöte i Nederländerna. Olivier Ponteville på byrån Be Connect har delat suddiga foton från en presentation där Facebook visade en förhandstitt på hur reklamen i Whatsapp kommer te sig.

WhatsApp will bring Stories Ads in its status product in 2020. #FMS19 pic.twitter.com/OI3TWMmfKj