Med skärmar som växer och skärmkanter som krymper har mobiltillverkare löst problemet med att få plats med frontkameran någonstans med flärpar, pop up-kameror och hål i skärmen där kameran tittar fram.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲



You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY