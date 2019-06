Ett smart hem kan knappast kallas ett smart hem utan att man har installerat några smarta lampor. Dessa lampor skruvas i en vanlig lampsockel, men ansluts sedan till det befintliga trådlösa nätverket. Det här kan ske direkt via ditt trådlösa nätverk hemma eller via en speciell hubb som i sin tur ansluts till hemmets router. De kan sedan styras via en app i mobilen eller i vissa fall även med en fjärrkontroll som medföljer lamporna.

Den första och kanske mest iögonfallande anledningen att skaffa smarta lampor är färgerna. En smart lampa med multifärg kan ställas in att lysa i över 16 miljoner olika färger. Mysig röd kvällsbelysning? Glatt klargult ljus en regnig morgon? Svalt kvällsblått ljus för att slappna av? Inga problem, det går att ordna med ett par tryck i appen!

Men även för vanliga vita lampor finns det en poäng med att ha smart styrning, eftersom det går att ställa in värmen på ljuset från varmt gult till kallt blått sken.

Schemalägg ljuset

Det finns dock fler fördelar än så med smarta lampor. Exempelvis är det smidigt att kunna styra all belysning centralt, som att med ett knapptryck i mobilen kunna släcka alla lampor i huset när man går hemifrån. Och glömde du att slå av en lampa går det att göra detta på distans när man är ute på stan.

Det går också att schemalägga så att vissa lampor tänds eller släcks vid en viss tidpunkt, dimras när solen går upp eller byter färg när det är dags att gå och lägga sig. Du kan också programmera lamporna så att andra saker utlöser händelser, som exempelvis en viss utomhustemperatur eller ett visst väder. I vissa fall kan man också komplettera med en rörelsedetektor, som exempelvis kan slå på lampan när någon är i närheten. Bara fantasin sätter gränsen.

Alla lamporna i detta test är dessutom kompatibla med Google Home och kan alltså också röststyras med ett kommando som ”släck alla lampor i vardagsrummet”, ”tänd taklampan i sovrummet” eller ”dimra alla lampor på övervåningen”. Några av dem är dessutom kompatibla med Amazon Alexa och/eller Apple Homekit. Det ska dock sägas att funktionerna i Google Home är rätt kraftigt begränsade jämfört med de som finns i lampornas respektive app.

Och apropå dimring – värt att notera är att smarta lampor inte trivs i uttag som är kopplade till en fysisk dimmer.

Skillnad på storlek

I detta test finns två sorters smarta lampor, de som har en egen hubb och de som kopplas direkt till ett trådlöst nätverk. Gemensamt för dem är dock att en router krävs. Till de som har en egen hubb (Ikea Trådfri och Philips Hue) finns det även en hel del tillbehör som exempelvis fysiska fjärrkontroller, rörelsedetektorer och dimrar. De som kopplas direkt till det trådlösa nätverket styrs enbart via appen i mobilen.

Värt att tänka på innan man väljer system är också vilka sorts lampor man vill ha. I detta test har vi bara med lampor med den vanliga E27-sockeln, men vissa system har även lampor med E14- eller GU10-socklar.

Lampstorleken kan också vara viktig. Visserligen skiljer bara två centimeter mellan den kortaste (8 centimeter) och längsta (10 centimeter) lampan i vårt test, men det kan vara avgörande centimeter om det innebär att lampan sticker ut utanför lampskärmen. En standardlampa med E27-sockel är cirka 7 centimeter lång. (Måtten är på delen av lampan ovanför sockeln).

Ljusstyrkan är också något att hålla koll på. Ett par av lamporna i detta test har en ljusstyrka på cirka 450 lumen (800 är vanligast), vilket gör att de lyser ganska så svagt även när de står på max.

Slutligen spelar förstås priset en stor roll, särskilt om det är många lampor som ska inhandlas. Här är det också värt att notera att lampor som inte har multifärg (vita lampor där det bara går att ställa in ljusets temperatur) oftast är mycket billigare, så finns inte behovet av 16 miljoner olika färger går det att spara en peng genom att välja sådana.

Så gjorde vi testet

Grundkravet på de smarta lamporna i detta test var att de skulle ha stöd för Google Home. De skulle dessutom ha en E27-sockel och stöd för både vitt ljus och multifärg. Även om det inte var något urvalskrav så går alla lamporna i testet dessutom att fjärrstyra (en dock enbart via Google Home), de kan styras av flera samtidiga användare, kan programmeras att tändas/släckas via schemaläggning och kan grupperas och styras i grupp via appen. De har också ett cirkapris på max 500 kronor per ny lampa när de köps styckvis.