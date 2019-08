Vi rör oss allt snabbare mot nästa generations spel och utöver Sonys Playstation 5 har även deras huvudkonkurrent Microsoft en egen monstermaskin på gång. Uppföljaren till Xbox One-konsolerna har än så länge inget officiellt namn, men går för tillfället under benämningen Project Scarlett.

Om Xbox Project Scarlett

Ursprungligen talades det om två olika enheter; en biffigare variant som sades matcha Playstation 5 och en betydligt billigare box som ryktades vara en mer renodlad streamingbox. Under årets E3-mässa menade dock Xbox-bossen Phil Spencer att det bara finns en nästa generations Xbox under utveckling.

Specifikationer

Xbox Scarlett beräknas bli fyra gånger starkare än Microsofts nuvarande 4k-maskin Xbox One X. Processorn sägs vara specialanpassad samt baserad på AMD:s Zen 2-arkitektur och grafikkretsen en Navi-baserad variant med stöd för hårdvaruaccelererad ray tracing-rendering. Vi kan även förvänta oss 4k-gaming i 120hz, men det också 8k-upplösning så småningom.

Nästa Xbox kommer också, i likhet med rivalen, vara utrustad med en ssd-disk istället för de vanliga hårddiskarna som sitter i dagens konsoler. Detta medför att utvecklare även kommer att kunna använda tekniken som ett extra virtuellt minne, utöver det GDDR6-rammninnet (14gbps) som redan bekräftats sitta i konsolen.

Spelen

Utöver det kommande Halo: Infinite finns det inga andra specifika Scarlett-titlar utannonserade ännu. Men Microsoft har under den senaste tiden varit flitiga med diverse uppköp av olika spelstudios, bland annat Double Fine (Psychonauts, Grim Fandango m. fl.) och Obsidian (The Outer Worlds, Fallout: New Vegas). Vi kan alltså räkna med att Xbox Game Studios olika utvecklare har projekt planerade för den nya konsolen.

Andra funktioner

Precis som med Xbox One-konsolerna kommer även Xbox Scarlett vara utrustad med bakåtkompabilitet. Med denna funktion kan du fortsätta spela dina gamla Xbox-, Xbox 360- och Xbox One-spel. Precis som tidigare rör det sig om både fysiska och digitala köp, så länge dessa finns med på listan över kompatibla spel.

Nuvarande Xbox One-tjänster som prenumerationstjänsten Game Pass lär också leva vidare under nästa generation, vilket betyder att du kan fortsätta att ladda ned så många spel du önskar (som finns tillgängliga genom tjänsten) för en fast månadskostnad.

Streaming är en annan aspekt som är viktig för Microsofts framtidsplaner. Utöver tjänsten Xcloud, som är under utveckling, finns det även planer på att låta Xbox-ägare streama befintliga spel till exempelvis mobiler och andra enheter.

Lansering

Det finns ännu inget specifikt datum, men Scarlett släpps ska släppas lagom till julhandeln 2020 och tillsammans med Halo: Infinite.

Pris

När det tidigare talades om två separata Scarlett-konsoler gick det rykten om 500 dollar (ca 4 800 kronor) för den kraftfullare varianten, något som även bör gälla för den nuvarande Scarlett. Än finns det dock inga officiella priser avslöjade