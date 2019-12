Om Xbox Series X

Vi rör oss allt snabbare mot nästa generations spel och utöver Sonys Playstation 5 har även deras huvudkonkurrent Microsoft en egen monstermaskin på gång. Uppföljaren till Xbox One-konsolerna kommer att ha namnet Xbox Series X.

Uppladdningen inför nästa generations konsolkrig har varit aningen märklig. Sony har hållit ganska låg profil och främst läckt information till handplockad media vid utvalda tidpunkter. Nu har Microsoft använt evenemanget Game Awards, av alla tillfällen, för att avslöja framtiden för sin nästa spelkonsol(er).

Project Scarlett-kodnamnet är numera dött och begravet. Det officiella namnet på nästa Xbox-generation är Xbox Series X, vilket torde syfta på att vi inte får se en – utan flera – konsoler. Lansering är planerad till november 2020, i god tid till julhandeln.

Design

Designmässigt påminner Xbox Series X inte om något annat vi sett i konsolväg tidigare. Microsoft har satsat på en avlång design som påminner mest om en stationär pc-burk. Den kan användas både stående och liggande. "Modig och unik, precis som våra fans", smörar Microsoft i det officiella pressmeddelandet.

Den nya handkontrollen ska fungera lika bra att använda för pc-spelande som för Xbox One-enheter, och har designats för att passa fler personers grepp än tidigare. I likhet med Sonys Dual Shock-kontroller finns en ny delningsknapp i utbudet, med vilken du kan spela in videoklipp och ta skärmdumpar.

Specifikationer

Xbox Series X beräknas bli fyra gånger starkare än Microsofts nuvarande 4k-maskin Xbox One X. Processorn sägs vara specialanpassad samt baserad på AMD:s Zen 2-arkitektur och grafikkretsen en Navi-baserad variant med stöd för hårdvaruaccelererad ray tracing-rendering. Vi kan även förvänta oss 4k-gaming i 60 fps, men också 8k-upplösning så småningom. I förlängningen ska det vara möjligt att krama ur hela 120 fps ur Xbox Series X.

Stöd för hårdvaruaccelererad raytracing nämns också av Microsoft, liksom tekniken Auto Low Latency Mode. Funktionen förkortas ALLM och är en hdmi-baserad finess som ska ge lägsta möjliga fördröjning när du ansluter konsolen till en skärm, utan att du ska behöva in och fippla i inställningsmenyer. Utvecklare av spel ges också möjligheten att styra fördröjningen via funktionen Dynamic Latency Input (DLI).

Nästa Xbox kommer också, i likhet med rivalen, vara utrustad med en ssd-disk istället för de vanliga hårddiskarna som sitter i dagens konsoler. Detta medför att utvecklare även kommer att kunna använda tekniken som ett extra virtuellt minne, utöver det GDDR6-rammninnet (14gbps) som redan bekräftats sitta i konsolen.

Enligt uppgifter till Windows Central siktar Microsoft på att konsolen ska ha hela 12 teraflops databehandlingskapacitet, vilket är dubbelt så mycket som Xbox One X. Minnet ska enligt uppgifterna också uppgraderas från 9 till 16 Gb, varav 3 GB kommer vara dedikerat till konsolens operativsystem. Sett till processorn tyder uppgifterna på en åtta-kärning centralprocessor som klockar in på 3,5 Ghz.

Det talas också om att Xbox Series X i själva verket kan vara delad i två olika produkter, Lockhart och Anaconda. Lockhart är då en mer tekniskt blygsam konsol anpassad för en bredare publik och till ett lägre pris medan Anaconda är ett hårdvarumonster som riktar sig till fantaster.

Spelen

Utöver Hellblade Chronicles 2 och det kommande Halo: Infinite finns det inga andra specifika Series X-titlar utannonserade ännu. Men Microsoft har under den senaste tiden varit flitiga med diverse uppköp av olika spelstudior, bland annat Double Fine (Psychonauts, Grim Fandango m. fl.) och Obsidian (The Outer Worlds, Fallout: New Vegas). Vi kan alltså räkna med att Xbox Game Studios olika utvecklare har projekt planerade för den nya konsolen.

Vi vet alltså inte speciellt mycket om vilket spelutbud som kommer att stå till förfogande vid lanseringen, men på scen under The Game Awards demonstrerade Xbox-chefen Phil Spencer det kommande spelet Senua's Saga: Hellblade Chronicles 2. Videoklippet ovan sägs illustrera innehåll som tagits direkt ur spelmotorn på en Xbox Series X.

Andra funktioner

Precis som med Xbox One-konsolerna kommer även Xbox Series X vara utrustad med bakåtkompabilitet. Med denna funktion kan du fortsätta spela dina gamla Xbox-, Xbox 360- och Xbox One-spel. Precis som tidigare rör det sig om både fysiska och digitala köp, så länge dessa finns med på listan över kompatibla spel.

Nuvarande Xbox One-tjänster som prenumerationstjänsten Game Pass lär också leva vidare under nästa generation, vilket betyder att du kan fortsätta att ladda ned så många spel du önskar (som finns tillgängliga genom tjänsten) för en fast månadskostnad.

Streaming är en annan aspekt som är viktig för Microsofts framtidsplaner. Utöver tjänsten Xcloud, som är under utveckling, finns det även planer på att låta Xbox-ägare streama befintliga spel till exempelvis mobiler och andra enheter.

Lansering

Series X släpps i november 2020, lagom till julhandeln.

Pris

Envetna rykten gör gällande att Microsoft planerar att lansera en billigare, mer beskedlig spelkonsol i samma veva som Xbox Series X dyker upp i butik. Men än så länge finns inga prisuppgifter om varken flaggskeppsmodellen eller ett eventuellt plånboksvänligt alternativ.