Senaste uppdateringen (2020-02-13):

Microsoft Xcloud rullar ut till IOS-enheter

Från och med idag kan även användare av Iphone, Ipad och Ipod Touch testa Microsofts nya speltjänst Xcloud. Testandet sker via Apples app Testflight och i ett första skede tillåts bara 10 000 spelare från USA, Kanada och Storbritannien.

Tyvärr finns det ett antal begränsningar i versionen för IOS och Ipad OS, till exempel är Halo: The Master Chief Collection det enda spelet som finns tillgängligt. Det är heller inte möjligt att testa förhandsversionen av Xbox Console Streaming.

Systemkravet är valfri enhet som kör IOS 13 eller senare och som har stöd för Bluetooth 4.0. Dessutom krävs ett Microsoft-konto och tillgång till en hyfsat snabb uppkoppling (minst 10 megabit per sekund).

Mer information finns på bloggen Major Nelson.

Tidigare (2019-11-15):

Microsoft utökar Xcloud-projektet med 50 nya spel

Microsoft meddelar att de nu utökar antalet spel i testet av sina nya spelstreamingtjänst, Xcloud, med 50 nya titlar utöver de ursprungliga fyra (Gears 5, Killer Instinct, Sea of Thieves och Halo 5: Guardians).

Microsoft har tidigare sagt att de planerar att släppa Xcloud någon gång under 2020 men exakt datum är fortfarande oklart. Det finns fortfarande inte heller någon prisuppgift.

Förhandsvisningen av Xcloud fortsätter däremot vara kostnadsfri.

De nya spelen som kommer till Xcloud är enligt The Verge:

505 Games

Bloodstained: Ritual of the Night

Brothers: A Tale of Two Sons

Avalanche Studios

theHunter: Call of the Wild

Bandai Namco

Ace Combat 7: Skies Unknown

Rad

Soulcalibur VI

Tales of Vesperia: Definitive Edition

Tekken 7

Bigben Interactive

WRC 7

Capcom

Devil May Cry 5

Codemasters

F1 2019

Curve Digital

For the King

Devolver Digital

Absolver

EA

Madden NFL 20

Fatshark Games

Vermintide 2

Focus Home Interactive

Vampyr

Funcom

Conan Exiles

Mutant Year Zero: Road to Eden

IO Interactive

Hitman

Klei Entertainment

Mark of the Ninja: Remastered

Koch Media

Dead Island: Definitive Edition

KRAFTON

TERA

Mad Dog Games LLC

World War Z

Pearl Abyss

Black Desert Online

Rebellion

Sniper Elite 4

SEGA

Puyo Puyo Champions

Square Enix

Just Cause 4

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

World of Final Fantasy Maxima

Studio Wildcard

ARK: Survival Evolved

Take-Two Interactive

Borderlands: The Handsome Collection

WWE 2K20

Team17

Overcooked!

Yoku’s Island Express

THQ Nordic

Battle Chasers: Nightwar

Darksiders 3

tinyBuild

Hello Neighbor

Unknown Worlds

Subnautica

Wargaming

World of Tanks: Mercenaries

World of Warships: Legends

Xbox Game Studios

Crackdown 3

Forza Horizon 4

Gears of War: Ultimate Edition

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

ReCore: Definitive Edition

State of Decay 2

The Bard’s Tale IV: Director’s Cut

Tidigare (2019-10-18)

Microsoft bjuder in fler Xcloud-testare

Nu har Microsoft skickat ut en ny omgång med inbjudningar för att testa företagets kommande spelstreamingstjänst Xcloud, rapporterar Mspoweruser.

Enligt Microsoft själva har mottagandet av Xcloud än så länge varit bra bland de som testat tjänsten.

Enligt ett inlägg på Twitter av Xbox-chefen Phil Spencer så kommer inbjudningarna att fortsätta rulla ut under de kommande veckorna.

Proud of the #ProjectxCloud team for launching the public preview – it’s an exciting time at Xbox. Invitations are rolling out now and will continue over the coming weeks. We’re excited for all of you to help shape the future of game streaming. — Phil Spencer (@XboxP3) 14 oktober 2019

Tidigare (2019-09-25):

Xcloud-tester inleds

Med start i oktober kommer Microsoft att börja testa sin nya streamingtjänst för spel, Project Xcloud, i USA, Storbritannien och Sydkorea.

Missa inte: Högt tryck på Google Stadia - Founder's Edition säljer slut

Testet kommer att hållas begränsat och antalet spelare kommer ökas allt eftersom. När och om svenska användare kommer kunna delta i testet finns inga uppgifter om.

För att delta i testet och använda den kostnadsfria streaming-appen krävs ett Microsoft-konto, en trådlös Xbox One-kontroll och en enhet som kör Android 6.0 eller senare och har stöd för bluetooth 4.0.

Deltagare i testet får fri tillgång till Halo 5: Guardians,Gears of War 5, Killer Instinct och Sea of Thieves. Fler spel kommer läggas till allt eftersom. Testet kommer enligt Microsoft pågå tills dess att de är nöjda med standarden på streamingtjänsten.

Exakt när Project Xcloud kommer att släppas officiellt, och till vilket pris, är fortfarande okänt.

Tidigare (2019-06-10):

Microsoft avslöjar Xcloud-detaljer

Microsoft verkar fortfarande inte helt redo att avslöja allt för mycket om sin Google Stadia-konkurrent Xcloud riktigt ännu, men några fler detaljer berättar företaget i alla fall på pågående E3-mässa, skriver Engadget.

Som väntat kommer du kunna spela Xbox-titlar på en rad olika enheter, på saker som telefoner, surfplattor, tv-apparater och datorer.

Läs också: Allt om Google Stadia – och alla spel

Microsoft berättade också, lite mer överraskande, att du kommer kunna strömma spel direkt från en egen Xbox-konsol, istället för enbart från Microsofts servrar, något som skulle kunna ge bättre prestanda åt molnspelandet.

Sedan tidigare vet vi också att alla Xbox One-titlar kommer finnas också på Xcloud, vilket redan från start ger tjänsten 3 500 spel att välja och vraka bland. Något pris är fortfarande inte avslöjat, men streamingtjänsten är planerad att lanseras i oktober.