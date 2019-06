Testad produkt: Motorola One Vision

Pris: 3 290 kronor hos CDON.

Motorola har nu ännu en serie telefoner i ungefär samma pris- och prestandaklass som Moto G, nämligen Motorola One. Huvudskillnaderna mellan dem är lite egen design och att Motorola One kör Android One.

Just det känns som en lite märklig grej för Motorola att göra en stor sak av, då Motorolas Moto-mobiler i flera år har utmärkt sig med extra rent gränssnitt så nära original-Android att de nästan är omöjliga att skilja från det. En handfull egna verktyg under huven och ibland någon extra tredjepartsapp har tillverkaren lagt till själv, men upplägg, gränssnitt och navigering har varit rent Android.

Även i Motorola One Vision får du en del av Motorolas geststyrningsfunktioner. Till exempel kan du skaka på luren på olika sätt för att få igång kamera eller ficklampefunktion. Stora poängen med Android One är annars att du är garanterad uppdatering till nästföljande två genreationer av Android, samt snabba säkerhetsuppdateringar.

En ny vision

Vi imponerandes inte riktigt av första Motorola One som kom i höstas, men nu har det kommit en ny modell, Motorola One Vision. Här har tillverkaren flera intressanta grepp och hoppas kunna locka nya användare.

Den extra avlånga skärmen och kamera-ön i hörnet ger telefonen en unik stil. Helt praktiskt är det dock inte.

I grund och botten är det fortfarande en Motorola-lur. Det innebär goda prestanda, grundläggande funktioner av för det mesta hög kvalitet och ett rent system till ett bra pris, men utan den där riktiga tekniska innovationen i ett flaggskepp. Prislappen på strax över 3 000 kronor placerar den strax över det riktiga budgetsegmentet, och därmed höjs också våra krav.

På de flesta punkter gör One Vision riktigt bra ifrån sig. Den levererar solida bättre-än-budget-prestanda, lite överraskande med en Samsung-systemkrets, Exynos 7 Octa 9609 byggd på 10-nanometersteknik. Det kan vara första gången vi sett en Exynos utanför Samsungs egna mobiler, och den levererar den för det mesta rapp och laggfri upplevelse.

Framförallt har den bättre grafik- och spelprestanda än vi väntat oss i denna prisklass. Du får också generöst med lagring, hela 128 GB i en prisklass där du ibland får nöja dig med så lite som 32 GB, och 64 GB i en Moto G-modell till samma pris.

Glasglans och bio-skärm

Telefonen är stilren och välbyggd med glas både fram och bak, och en stadig plastram med metallisk look runtom. Hela luren går i en metallskimrande mörkblå ton som ger den lite extra premiumkänsla. Det är en relativt smal och därmed trevligt greppvänlig telefon.

En sak till som skiljer den från Moto G-telefonerna är bildskärmen. Här är det inte 18:9-format utan ännu avlångare 21:9, det vill säga samma som i Sonys senaste telefoner. Motorola kallar detta för Cinema Vision, men precis som för Sony, tycker vi inte att det är för biofilm det är mest intressant, utan för att få extra information på skärmen när du till exempel läser webbsidor.

Fingeravtrycksläsare mitt baktill, och en rätt så utstickande kamera i hörnet.Baksidan är i glas så ett skyddande skal kan vara en god idé. Ett transparent sådant medföljer.

Tyvärr förvaltar inte Mororola formatet lika bra som Sony. Inte heller här har vi någon flärp, men väl en stor rund kamera-ö för selfiekameran i övre vänstra hörnet. Den är ganska påtaglig när vi tittar på video i helskärmsformat.

Den påverkar dessutom Android-gränssnittet. Notifikationslisten högst upp är extra stort för att få plats med det stora skärmhålet, vilket gör att du tappar många pixlar på höjden. Motorola har inte heller Sonys smarta hantering som förenklar multitasking och delad skärm.

Blandad ljudupplevelse

Skärmen i sig håller god kvalitet, 1080 bildpunkter på bredden gör den absolut skarp nog och den levererar jämna färger med fin lyster. Bra svärta för att vara en ips-panel och hyfsat hög ljusstyrka. Telefonen har bara monohögtalare, men den ger ett kraftfullt, fylligt och riktigt detaljerat ljud.

Med hörlurar inpluggade får vi också bra ljudkvalitet, men av någon anledning på tok för låg maxvolym. Det går att pressa upp volymen lite om vi går in i inställningarna för Dolby Audio, där det finns färdiga ljudprofiler och en manuella equalizer.

Det sista som ska skilja Motorola One Vision från mängden är dess kamera. Det är samma 48 megapixels Samsung-senor som sitter i till exempel Xiaomi Redmi Note 7. Den är inte riktigt lika vass som Sonys IMX586-sensor med samma upplösning, och passar bättre i mer prispressade lurar som dessa.

Men den bygger på samma principer, med pixlar i olika färger sorterade fyra och fyra, så att du kan få en 12-megapixelbild med fyra gånger så mycket ljus per pixel. Det ska ge bättre dynamik i foton och bättre resultat i dunkel belysning.

Det är nästan spegelglans i blå ytan under baksidans glas.

Fotar bra, ibland

Faktum är att Motorola håller hårt på detta, det går faktiskt inte att ta en äkta 48 megapixels bild. Dessa kan se riktigt bra ut i både dagsljus och inomhusljus, men tappar en del i detaljer på pixelnivå, och kamerans autofokus har en tendens att hoppa runt irriterande mycket.

Om den utnyttjar pixlarna var för sig eller inte vid inzoomning är svårt att säga, någon optisk zoom har One Vision i alla fall inte. Inte heller vidvinkelkamera. Den extra linsen baktill är bara till för djupseende. I kameraappen kan vi utnyttja det på en del roliga sätt, inte bara för en helt okej bokeh-effekt, utan också till exempel för omedelbar friläggning av objekt.

One Vision har ett 3 500 mAh batteri vilket tillsammans med dess lite extra strömsnåla processor resulterar i riktigt bra batteritid, trots en stor ips-skärm. Det hade varit superintressant att se vad den klarat av med en amoled istället, men kanske hade blivit en betydligt dyrare lur då.

Omdöme

Vi förstod inte riktigt poängen med förra Motorola One, men denna gång har de träffat mera rätt och levererar flera saker som gör att telefonen skiljer sig från mängden. Kameran lever dock inte upp till hajpen, hörlursljudet är för dämpat och kamerahålet i skärmen medför en del osnygga gränssnittsegenheter. Men på det stora hela är det här en lyckad lur i sin prisklass.

Specifikationer

Produktnamn: Motorola One Vision

Testad: Juni 2019

Tillverkare: Motorola

Systemkrets: Exynos 7 Octa 9609

Processor: 4st Cortex-A73 2,2 GHz + 4st Cortex-A53 1,6 GHz

Grafik: ARM Mali-G72 MP3

Minne: 4 GB

Lagring: 128 GB, plats för mikro sd upp till 256 GB

Bildskärm: 6,3 tum ips, 1080x2520 bildpunkter

Kameror: 48 MP + 5 MP djupsensor med led bak, 25 MP fram

Anslutningar: Usb 2.0 typ c, 3,5 mm headset

Kommunikation: 2g, 3g, 4g (cat 6), 802.11a/b/g/n/ac (wifi 1-5), bluetooth 5.0, a-gps, galileo, nfc

Operativsystem: Android 9.0

Övrigt: Fingeravtrycksläsare, dubbla sim (standby)

Batteri: 3 500 mAh, 12h 40min webbvideo (wifi), ca 14h blandad användning (4g), ca 19h samtal (3g)

Storlek: 16,4 x 7,7 x 0,8 cm

Vikt: 183 gram

Rek. pris: 3 290 kronor

Pris: 3 290 kronor hos CDON.

Prestanda

Antutu Benchmark: 147 367 poäng

Geekbench 4: 5 397 poäng

3dmark Ice Storm Unlimited: 24 622 poäng

3dmark Sling Shot Extreme: 1 379 poäng

Goda prestanda för prisklassen

Premium-design

Hög skärmkvalitet och intressant format

Väl godkänd batteritid

Lovande men ojämn kamera

Låg volym i hörlurar

Kamera-ön är mer i vägen än en flärp