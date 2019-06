Nintendo är ökänt för att värna om sina varumärken med näbbar och klor. Därför var det nästan en chock när företaget visade upp ett nytt Zelda-spel på E3 som har utvecklats av indiestudion Brace Yourself Games.

Spelet heter Cadence of Hyrule och spelaren kan välja att spela som Cadence, Link eller Zelda. Cadence är huvudperson i studions egna hitspel Crypt of the Necrodancer och spelet är i princip en Zelda-version av det.

För den som inte känner till Crypt of the Necrodancer är det ett rytmbaserat actionäventyr där du slåss mot skelett, zombier, gastar, vålnader, vampyrer och annat i en oförlåtande värld. Cadence of Hyrule är betydligt snällare och du tvingas till exempel inte börja om helt från början varje gång du dör.

Till skillnad från vanliga Zelda-spel är världskartan slumpgenererad i spelet, så varje gång du spelar blir en ny upptäcktsfärd för att bland annat hitta grottor med bossar och välbekanta föremål som hakskottet och bomber.