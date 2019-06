Alla matcher från fotbolls-VM i Frankrike sänds på C more, och för den som vill kunna se alla matcher krävs abonnemanget Mycket Sport för 199 kronor i månaden. (Men du får ganska många matcher med C more TV 4 för 139 kr/mån).

Känns det priset lite mastigt för att enbart se fotbolls-VM i sommar? Det finns andra sätt! Med rätt vpn-tjänst kan du till exempel se världsmästerskapet från någon av public service-kanalerna i andra länder. Brittiska BBC Iplayer är en av sajterna som erbjuder tittare i landet att streama matcherna helt gratis.

Med hjälp av vpn kan du nämligen låtsas befinna dig inom Storbritanniens gränser och därför streama fotbolls-VM utan extra kostnad och reklam. Även om du räknar in vpn-kostnaden så kommer du betydligt billigare undan än vad du skulle betala för ett sportabonnemang.

Vi har testat massor av olika vpn-tjänster för dig som vill surfa anonymt och komma åt blockerat innehåll. Här listar vi de tjänster som presterade bäst på brittiska servrar och som vi gav högt betyg i vårt jämförande test av vpn-tjänster.

Hotspotshield (9/10)

Snitthastighet brittisk server: 112 Mbit/s, svarstid 33 ms.

Pris: Från 32 kronor/månad beroende på abonnemang.

Ladda ner här!

Mullvad (9/10)

Snitthastighet brittisk server: 98 Mbit/s, svarstid 49 ms.

Pris: 52 kronor/månad.

Ladda ner här!

AVG Secure VPN (7/10)

Snitthastighet brittisk server: 96 Mbit/s, svarstid 30 ms.

Pris: 77 kronor/månad.

Ladda ner här

Avast Secureline VPN (7/10)

Snitthastighet brittisk server: 96 Mbit/s, svarstid 28 ms.

Pris vid helårsabonnemang: Från 43 kronor/månad beroende på abonnemang.

Testa gratis i en vecka här!

Dold.se (8/10)

Snitthastighet brittisk server: 82 Mbit/s, svarstid 72 ms.

Pris vid månadsbetalning: Från 37 kronor/månad beroende på abonnemang.

Ladda ner här!