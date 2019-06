Å ena sidan ett sätt att dela och läsa reaktioner och memes om ett videoklipp. Å andra sidan hat, hot och mobbning. Kommentarsfältet under videor på Youtube är ett gissel att hantera, och nu verkar Google sugna på att göra det aningen svårare att hitta till kommentarerna.

Företaget testar just nu att flytta kommentarer under videoklipp, skriver Xda Developers. Från direkt under videoförslagen i appen, till att användare nu behöver klippa på knappen Kommentarer för att läsa och skriva där. Den nya knappen är inkilad mellan gilla-tummarna och dela-knappen, och verkar än så länge bara testas i Android-appen, och bara i Indien.

Kommentarsfältet kan sedan stängas igen helt och hållet, vilket gör det lätt att helt undvika kommentarsfältet för den som hellre gör det. Om det nya förfarandet ska rullas ut till alla användare verkar än så länge oklart.