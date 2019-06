E3 är inte bara årets absoluta höjdpunkt för de lyckligt lottade som får chansen att besöka mässan, testa de hetaste kommande spelen och rapportera det vidare. Det är även en speciell tid på året då övriga spelentusiaster världen över ställer om sina väckarklockor, tar ledigt för att bevaka presskonferenser live eller bara håller ett extra öga på mobiltelefonens webbläsare. Ett ”lilla julafton” för gamers, helt enkelt.

Playstation saknades helt

Just därför är det synd att de riktigt stora avslöjandena uteblev helt. Sony var först med att droppa bomben i god tid innan mässan ens dragit igång. För ett par månader sedan avslöjade de nämligen att de planerade att skippa E3 i år. Vi skulle med andra ord inte förvänta oss det stora Playstation 5-avslöjandet vi hoppats på. Och när den största aktören inom branschen inte fanns närvarande kunde de två andra konkurrenterna, Microsoft och Nintendo, andas lugnt.

Ingen ny Switch

Och lite väl lugnt måste vi ändå säga. De hetaste ryktena kring Nintendo har handlat om läckta detaljer kring två revisioner av deras bästsäljande konsol. Men här blev det inte heller något avslöjande av varken ”Switch Pro” eller ”Switch Mini”. Eller ens något om företagets nästa storspel, Metroid Prime 4.

Istället presenterades enbart spel som är planerade att släppas inom detta kalenderår. Här lyste remaken på The Legend of Zelda: Link’s Awakening starkast, även fast hypen avtog lite när uppföljaren till The Legend of Zelda: Breath of the Wild avslöjades som från ingenstans.

Microsoft som tredjepartstillverkare?

Även Microsoft verkade spara på krutet. Visserligen fick vi fler detaljer om nästa konsol, Project Scarlett, men enbart i form av tekniska specifikationer. I ärlighetens namn kändes det hela som ett efterkonstruerat svar på de tekniska detaljer kring nästa Playstation som medier rapporterade om bara veckor före E3-mässan. Men vi fick åtminstone se en glimt av nästa generation, i form av oerhört vackra Halo Infinite.

Problemet med Microsoft är att de ger bilden av att vilja bli en tredjepartsutvecklare. Halo Infinite kommer inte bara att släppas för Project Scarlett, utan även för Xbox One. Och Windows Store. Och förmodligen även Steam, nu när Halo: The Master Chief Collection är på väg dit. Vad blir nästa drag – Halo på Playstation 5? Till och med den störste fanatikern kommer att få det svårt att rättfärdiga sitt köp av nästa Xbox om inte Microsoft visar upp fler exklusiva titlar.



Men vem vann då?

I en show där dessa ovannämnda giganter höll tillbaka, varav en av dem inte ens dök upp, var det istället tredjepartsutgivarna som tog kommandot. Cyperpunk 2077, Doom Eternal, The Outer Worlds och supergulliga konsolen Mega Drive Mini från Sega var bara några av upplevelserna som stack ut från mängden. Men det fanns en utgivare som slog på extra stort. En utgivare som såg sin chans när Sony lämnade ett tomrum efter sig.

Vi pratar förstås om Square Enix, och då mer specifikt Final Fantasy VII Remake. Nyversionen av detta älskade rollspel verkar infria alla våra förväntningar. Den spelbara demoversionen vi testade på mässgolvet imponerade stort på oss med sin perfekta mix av action och rollspelselement. Att sedan miljöerna är magiskt återskapade och precis som vi föreställde oss dem 1997 är bara pricken över i:et.

Men showen stannade inte där. I något som inte kan förklaras på annat sätt än en stor kärleksförklaring till fansen visade Square Enix upp spel efter spel, vissa av dem riktigt efterlängtade dessutom. De som stack ut främst var en remaster på Final Fantasy VIII och en remake på uppföljaren till Super Nintendo-klassikern Secret of Mana, som aldrig släpptes utanför japan.

Det enda stora frågetecknet kring Square Enix rör deras andra storspel, Marvel’s Avengers. Trots lovande demopresentationer vet vi fortfarande inte hur fördelningen av enspelar- och flerspelarläget kommer att se ut. Square Enix själva insinuerar på ett mångårigt system med säsonger, inte helt olikt live service-spel som Fortnite, vilket är lite oroande för oss som hellre sett ett stort kampanjläge med våra favorithjältar.

Och vilka förlorade?

Spelare som förväntade sig fler detaljer kring nästa generations spel och konsoler kan nog betraktas som de stora förlorarna, i brist på bättre nomineringar. Men det fanns även utgivare som kändes någorlunda anonyma. Japanska Capcom var en av dessa. Utöver Switch-konverteringar av Resident Evil 5 och 6 saknades andra utannonseringar. Visserligen bjöd de till med en rejäl uppfräschning av Monster Hunter World, nu med undertiteln Iceborne, men i övrigt lyste drömspel som Resident Evil 8 eller Street Fighter VI med sin frånvaro.

Men vad kan vi egentligen förvänta oss så pass nära nästa generation som vi ändå är? I slutändan kan företagens passivitet leda till ett ännu intressantare E3 2020. Eller så stämmer branschanalytikernas insinuation om att E3 förlorar status för varje år som går och att vi snart inte behöver mässor. Och det vore ju oerhört tråkigt för oss som annars alltid dukar upp för lilla julafton i början av juni varje år.