Uber låter meddela att från och med idag finns verktyget Uber Movement tillgängligt i Stockholm. Det enda du behöver göra är att klicka på den här länken.

Med hjälp av Uber Movement kan alla som vill ta del av data om invånarnas rörelsemönster, något som till exempel kan vara intressant för stadsplanerare, politiker, tjänstemän och privata aktörer.

All data som samlats in kommer från resor som görs via Ubers tjänster och tanken är att informationen ska användas för att förbättra infrastrukturen.

– Lanseringen av Uber Movement för Stockholm är en viktig del i vårt arbete att genom data från Ubers tjänster bistå Region Stockholm, Stockholms stad och andra aktörer i arbetet med stads- och trafikplanering, säger Joel Järvinen som är Nordenchef för Uber i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare finns Uber Movement för flera storstäder runt om i världen, däribland Sydney, Boston, Paris, Amsterdam och London.