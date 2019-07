Neonljus så långt ögat når, gigantiska annonsskyltar och en stad som aldrig sover. Den fiktiva japanska stadsdelen Kamarucho, baserad på Kabukicho-distriktet i Tokyo, har spelat en aktiv biroll i Segas Yakuza-serie. Här har vi i rollen som protagonisten Kazuma Kiryu tagit oss an horder av gatuligister, kampsportsutövare och stora delar av den japanska maffian.

Men det är också här vi tagit en paus för att återhämta oss från strider i stadens olika barer eller restauranger. Det är här vi spenderat helkvällar med att spela gamla arkadspel som Virtua Fighter, sjungit för glatta livet i karaokebarerna eller bara utforskat den gigantiska stadsdelen i jakt på galna sidoäventyr. Men framför allt är staden ständigt under förändring, till den grad att den alltid känns ny och fräsch med varje nytt spel.

En helt ny början

Just därför är nya Yakuza-spinoffen Judgment så otroligt viktig. Det ger nämligen icke-frälsta spelare en chans att uppleva den unika atmosfären som präglat denna ständigt återkommande stad, utan att behöva ha några som helst förkunskaper om övriga spel. I Judgment får vi för första gången uppleva Kamarucho ur ett helt annat perspektiv, från andra sidan av lagen.

I rollen som privatdetektiven Takayuki Yagami behöver vi använda list, kontakter och en gnutta ”streetsmarthet” för att undersöka spåren efter en seriemördare längs de färgglada och folktäta gatorna. Givetvis är stadsdelen sig lik rent visuellt och samtliga inslag som karaktäriserar den finns kvar. Den här gången får vi dock utforska Kamarucho på helt nya sätt som tidigare inte var möjligt.

Spionera via drönare...

Ett av dessa är via luften. Helt tidsenligt har Yagami tillgång till en drönare som kontrolleras enkelt med hjälp av båda styrspakarna. Genom den kan vi spionera på fiendens territorium från avstånd, perfekt för att avgöra exakt hur många antagonister vi har att vänta oss.

Ibland får vi till och med infiltrera byggnader i jakt på ledtrådar eller bevismaterial. Känslan är annorlunda, men ändå befriande att inte längre behöva slå upp dörrar och ta till nävarna direkt vid alla tillfällen, som i tidigare spel.

Andra återkommande inslag är att skumma igenom information på sociala medier eller att förfölja vissa suspekta människor utan att bli påkommen. Förstnämnda är tyvärr på räls, då vi enbart gör detta via vår kontakt på det lokala internetkaféet. Här hade vi istället önskat ett system där vi själva matat in detaljer via vår telefon.

...eller till fots

Stalkningen är däremot ett av de mest krävande inslagen i spelen. Inte vad gäller skicklighet eller fingerfärdighet, utan snarare tålamod. Till den grad att vi tyvärr blir uttråkade då dessa tar alldeles för lång tid och enbart går ut på att hålla sig gömd.

Yakuza-serien är ju annars känd för sina QTE-sekvenser, där det gäller att vara snabb att reagera på hinder eller andra fotgängare. Ett sådant system hade definitivt gjort stalkning-sektionerna mer interaktiva och underhållande.

Trots allt detektivande får vi ändå att ta till nävarna då och då. Att stå på rätt sida av lagen är nämligen ingen garanti för att få vara ifred när vi vandrar runt Kamaruchos gator. Precis som i tidigare spel finns ligister runt varje hörn som bara väntar på att dela ut däng.

Judgment är byggt på Yakuza 6-motorn, vilket innebär att fienden inte ger sig bara för att du går in i en affär eller klättar över ett staket. Nu kan motståndaren dessutom använda helande drycker och föremål, vilket ger striderna ett större djup än tidigare.

Parkour istället för rå styrka

En annan spelförändrande faktor är att vår huvudperson Yagami inte är det muskelberg till yakuza som vi annars är vana vid. Istället för rå styrka får vi utforska andra kampstilar där hans snabbhet och vighet används för att rå på motståndarna.

Att använda föremål runt omkring oss är vardagsmat i Yakuza, men nu kan vi även dra nytta av väggar, staket, höjdskillnader och även klättra över fiender i bästa actionfilmsstuk. Otroligt tillfredsställande och en stor kontrast till de, i jämförelse, något stelare striderna annars.

Däremot känns det lite trist att det rollspelsliknande systemet från föregångarna har förenklats ännu mer än sist. Nu köper vi färdigheter fritt när vi helt enkelt sparat ihop tillräckligt många erfarenhetspoäng. Men vi kan inte påverka våra färdigheter ytterligare än så. Funktionen att köpa, eller bygga, nya vapen och ta med sig dessa in i strider saknas helt. Detsamma gäller de "rustningar" som gav oss egenskaper som större försvar.

Engelska eller japanska – du väljer

Yakuza är även känt för sitt unika narrativ, som kan skifta mellan riktigt spännande till fånigt konspiratoriskt. I Judgment känns storyn lite mer förankrad i verkligheten och blir mer igenkännande. Vi får nämligen uppleva exempel på efterspel till det man annars gör i Yakuza-spelen.

Listan kan göras lång, men vi får göra allt från att undersöka döda kroppar till att förhöra personer som är misstänkta. Det speciella i sammanhanget är att även dialogerna kan påverkas genom att själv välja samtalsämnen eller frågor. Ett inslag som hittills annars bara återfunnits i de tidigare spelens dejting-minispel.

Ett annat inslag som gör under för inlevelsen är att vi återigen har fått engelsk dubbning i dialogerna, för första gången sedan det allra första Yakuza-spelet. Detta är givetvis en fråga om smak, och för de hardcorefans som måste ha originaldubbningen på japanska finns den självklart med bland inställningarna. Tyvärr verkar det som om Sega glömde bort att spela in vissa repliker, då det händer att vi, trots engelsk dubb, ändå får svar på japanska.

Omdöme

Det märks att Sega vill nå ut till en större massa med Judgment. Här får vi en stor del av det som gör Yakuza till en sådan unik upplevelse – allt från galna sidouppdrag blandat med superseriös story till ett stort antal minispel och intuitiva strider – men även en fräsch nystart med nya, intressanta karaktärer och framför allt sprillans nytt gameplay.

Att ta sig igenom Kamaruchos gator som privatdetektiv är helt enkelt en upplevelse olik resterande spel i serien. En upplevelse som dessutom fungerar bra som introduktion till Segas långkörare, speciellt med tanke på att Yakuza ska rebootas nästa år. Karaktärerna må vara utbytta, men Kamaruchos galenskaper består.

Fakta Judgment

Genre: Action/äventyr

Utvecklare: Ryu Ga Gotoku Studio

Utgivare: Sega

Release datum: Ute nu

Plattform: Playstation 4

Kamurocho utvecklas hela tiden och känns alltid fräscht.

Smidigare fighting med tajta kontroller.

Kanske den bästa minispelssamlingen hittills.

Stalkningen blir lätt enformig.

Dialogen har inte dubbats på sina ställen...

...och dessutom får vi ibland svar på japanska fast vi har valt engelska.