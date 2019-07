Den här månaden är det 40 år sedan Sony lanserade Walkman, en pryl som förändrade hur vi konsumerade musik.

Faktum är att kassettband har fått något av en renässans på sistone, inte minst på grund av de populära filmerna i Marvels serie Guardians of the Galaxy. Därför är det kanske inte så superförvånande att NINM Lab nu har presenterat världens första bärbara kassettbandspelare med inbyggd bluetooth.

På så sätt går det att strömma musiken till trådlösa högtalare eller hörlurar. Om du vill kan du emellertid använda dina gamla favoritlurar med sladd, detta då det faktiskt finns ett klassiskt hörlurssuttag.

Den nya kassettbandspelaren har fått namnet It’s OK och kommer att finnas i de tre färgerna rosa, vitt och blått. Försäljningen sker via Kickstarter och de som är tidiga på bollen kommer undan med 63 dollar per styck, vilket motsvarar 590 svenska kronor utan moms och andra pålagor.

Tanken är att de så småningom ska säljas via Urban Outfitters för 90 dollar per styck.