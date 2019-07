Firefox-utvecklarna Mozilla har börjat samla intresseanmälningar till en ny prenumerationstjänst för nyheter. Den kallas Firefox Ad-free Internet och ska ge reklamfri tillgång ”några av världens största utgivare” för motsvarande knappt 50 kronor i månaden.

Enligt The Verge samarbetar Mozilla med Scroll, en tjänst som än så länge bara har ett slutet betatest men har ett liknande upplägg och ger tillgång till bland annat Buzzfeed, Slate, Gizmodo-gruppen och Vox Media (Vox, The Verge, Polygon, et cetera).

Än så länge har Mozilla inte avslöjat så många detaljer om den nya tjänsten. Den kan bli en konkurrent till Apple News Plus och liknande tjänster med innehåll som normalt ligger bakom betalväggar, men det är möjligt att det snarare handlar om vanligtvis gratis men reklamfinansierade sajter som med tjänsten blir reklamfria. Det är inte heller känt hur internationell tjänsten ska bli.

I juni meddelade Mozillas vd att företaget har planer på flera olika abonnemangstjänster i Firefox. En vpn-tjänst testas sedan förra året.