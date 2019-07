Minecraft är ett populärt spel bland yngre gamers och ibland även deras föräldrar. Med sin öppna design och fokus på utforskning, uppfinningsrikedom och resurshantering är det inte så konstigt – det är både roligt och lärorikt.

Kan man spela tillsammans blir det ännu roligare. Har du flera barn och varsin dator kan det vara kul att testa att köra en egen server som de kan ansluta till och utforska på när de vill. Du kan så klart öppna ett vanligt spel på en av datorerna för nätverksanslutningar, men då måste Minecraft vara igång på den datorn hela tiden när någon annan ska spela. Med en server frigör du datorerna och får en mer permanent värld.

Men de flesta av oss har inte en extra pc till övers som kan agera Minecraft-server, och vill kanske inte att en fullstor dator står och drar ström för jämnan. Ett alternativ som de flesta har råd med är Raspberry Pi. Nya version 4 är snabbare än någonsin och du kan köpa den med 2 eller 4 gigabyte minne vilket gör en Minecraft-server betydligt bättre.

Det här behöver du

I den här guiden utgår vi från en Raspberry Pi 4 (Model B). Vårt exemplar har 2 gigabyte minne – 4 är ännu bättre men det fungerar med 1 gigabyte också. Vi har installerat standardsystemet Raspbian med hjälp av Noobs, och har gett datorn en fast ip-adress så att den blir lättare att hitta för Minecraft-spelarna.

Enklast är om du har ställt in Raspberry Pi att fjärrstyras över ssh, då slipper du ansluta en skärm till den och kan starta den direkt till kommandotolken istället för att visa ett grafiskt gränssnitt. Det frigör mer resurser till din Minecraft-server. Om du inte aktiverade ssh när du installerade Raspbian gör du det så här:

Öppna Raspberry Pi Configuration från huvudmenyn uppe till vänster. Välj fliken Interfaces och byt från Disabled till Enabled till höger om SSH. Du ska även byta lösenord för att hålla datorn säker.

På Mac och Linux är ssh inbyggt. Windows 10 har numera också en inbyggd klient, som du dock måste aktivera. Här finns en guide till det.

Installera servern

Ok, dags att kavla upp ärmarna och sätta igång. Öppna Terminal eller anslut till Raspberry Pi via ssh, så att du har en öppen kommandorad. Skriv in följande kommandon:

sudo mkdir /home/minecraft

cd /home/minecraft

sudo wget https://hub.spigotmc.org/jenkins/job/BuildTools/lastSuccessfulBuild/artifact/target/BuildTools.jar

sudo java -jar BuildTools.jar --rev 1.14.3

Det här skapar en ny mapp i /home för servern som ägs av root, laddar ner byggverktyget för serverprogrammet Spigot MC, och kör igång bygget av servern med version 1.14.3. I skrivande stund är det den senaste versionen av Minecraft och fungerar så vitt vi kan se bra. Du kan välja en annan version om du vill.

Bygget tar en ganska lång stund, men bör avslutas utan några felmeddelanden. Kör igång servern en gång så här:

sudo java -Xms512M -Xmx1008M -jar /home/minecraft/spigot-1.14.3.jar nogui

Om du har 2 eller 4 gigabyte minne kan du ändra ”-Xmx1008M” till ”-Xmx1536M” respektive ”-Xmx3G” för att ge den mer minne. Har du en annan version än 1.14.3 byter du till den. Servern kommer strax avslutas automatiskt eftersom du måste godkänna användaravtalet.

sudo nano eula.txt

Det här öppnar textredigeraren nano där du ska ändra ”false” till ”true”. För att spara och stänga trycker du ctrl-o, retur, ctrl-x. Kör startkommandot igen så ska den dra igång.

Optimera och piffa till

Det fungerar att spela bara som det är redan, men det finns några saker du kan göra för att göra upplevelsen bättre.

För det första kan du installera några pluginer till servern som minskar lagg och gör den effektivare på Raspberry Pis ändå ganska blygsamma hårdvara. Pluginer lägger du i mappen /home/minecraft/plugins/. Här är några vi rekommenderar:

Nospawnchunks

Clearlag

Worldborder

Skriv in kommandot ”stop” i servern för att avsluta och starta den igen för att ladda de nya pluginerna. Det kan ta en ganska lång stund att starta.

Många serverkommandon fungerar bra inifrån spelet, men du måste först ge dig själv op-status från serverns kommandorad. Skriv in ”op [användarnamn]” där användarnamn är den anslutna spelare som ska få styra servern.

Pluginen Worldborder kan förladda världen och spara den till disk, vilket kan minska lagget på servern. Skriv in följande kommandon när du är ansluten med din op-användare:

/wb set 1000

/wb fill

/wb fill confirm

Det sätter en gräns för hur långt vanliga spelare kan utforska i världen med en radie på 1 000 block, och förladdar alla dessa (drygt 3 miljoner). Du kan välja en större radie, men då tar det också längre tid för servern att bli klar och världen tar upp mer plats på disken. Gör det här när ingen ska spela på ett tag, det kan ta flera timmar eller dagar beroende på hur stor radie du har valt.

Det finns många andra roliga och praktiska pluginer, även om de flesta är till för servrar ute på internet med många spelare. På spigotmc.org/resources hittar du de flesta.

Starta servern automatiskt

Om du vill att Raspberry Pi ska dra igång Minecraft-servern automatiskt när den startar, och bli lite enklare att administrera, kan du göra så här.

Anslut via ssh eller öppna Terminal. Skriv in följande kommandon:

sudo apt-get install screen

sudo nano /home/minecraft/autostart.sh

I den tomma textfil som ny visas skriver du in följande:

#!/bin/bash

cd /home/pi/minecraft/ && sudo java -Xms512M -Xmx1008M -jar /home/minecraft/spigot-1.14.3.jar nogui

Ersätt minnesmängderna och versionsnumret som ovan. Spara och stäng med ctrl-o, retur, ctrl-x.

Skriv in följande kommandon:

sudo chmod +x /home/minecraft/autostart.sh

sudo nano /etc/rc.local

Längst ner i filen på raden innan ”exit 0” skriver du till följande:

screen -dm -S minecraft /home/minecraft/autostart.sh

Spara och stäng som vanligt.

Screen är ett smart program som gör att du kan visa och dölja ett öppet kommandoradsprogram. När du har startat om Raspberry Pi kan du ansluta via ssh och skriva in följande kommando för att visa servern:

sudo screen -r minecraft

För att dölja den igen trycker du helt enkelt ctrl-a-d.

Och det finns ännu mer att göra

Det finns mycket mer du kan göra för att göra din server bättre. Du kan till exempel göra regelbundna backuper av spelvärlden för att slippa att något fint bygge förstörs i en ”olycka”.

En del av tipsen i artikeln kommer från Al Audet på Linuxnorth.org, som även har fler tips på hur du till exempel säkerhetskopierar servern automatiskt. Notera att vi använder Raspberry Pis inbyggda java (version 11) istället för att installera Java 8 som han visar.