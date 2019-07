På sistone har en lång rad nya tjänster för strömmande video presenterats och nu är det dags för ytterligare en med namnet HBO Max.

Företaget bakom den nya tjänsten är Warner Media och förutom utbudet från HBO kommer man att erbjuda en lång rad filmer och tv-serier från företag som Warner Bros, New Line, DC Entertainment, TNT, TBS, The CW, Turner Classic Movies och Cartoon Network.

Enligt The Verge betyder den nya tjänsten att populära serier som Vänner och The Fresh Prince of Bel-Air försvinner från Netflix. Sedan tidigare står det även klart att The Office ska plockas bort eftersom NBC har planer på en egen videotjänst.

På sikt kommer dessutom det mesta av Disneys filmer och tv-serier att försvinna från Netflix, detta för att få folk att teckna ett abonnemang på den nya tjänsten Disney Plus.

Om allt går enligt planerna ska HBO Max lanseras våren 2020.