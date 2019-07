Senhösten 2018 testade vi Sonys då bästa oled-tv AF9 i deras så kallade Master Series, som övertygade oss med med fantastisk bildkvalitet, speciellt för sdr-material, överraskande bra ljud och förbättrat gränssnitt tack bare uppdaterat Android TV. Men den har också en del egenheter som avskräckte en del användare. Framförallt dess säregna design med utfällbart stöd på baksidan som gör att hela tv:n lutar bakåt.

Det hoppas Sony kunderna glömmer när de nu släppt AG9, en direkt uppföljare. Enligt vissa uppgifter ska den helt ersätta AF9, men det råder lite förvirring på den punkten. I skrivande stund finns bägge modellerna att köpa. De ligger på samma prisnivå, ca 45 000 kronor för 65-tumsmodellen, men kan ofta fås för strax under 40 000 kr i en del butiker.

Sony Bravia KD-65AG9 har den rätta oled-svärtan och fantanstisk färghantering. En del konkurrenter har dock mer stuns i hdr-dynamiken. Det verkar vara en avvägningsfråga, mer ljus eller mer detaljer, och Sony har valt det senare.

Nya AG9 finns också i en 75-tumsvariant som inte föregångaren hade. Bortser vi från extrema och än så länge orimligt prissatta 8k-modeller är det här Sonys just nu mest maxade tv. Och på många sätt en av de bästa vi testat.

Grym på skalning och utjämning

Den vi testat här är på 65 tum, samma som för AF9. Och vi undrar om det inte i stort sett är samma tv. Bildpanelen ser ut att vara den samma, vilket inte är så konstigt då nästan alla oled-tv har samma urval av LG-paneler, och den har också samma bildprocessor i utmärkta X1 Ultimate med ett helt gäng smarta egna bildförbättringstekniker.

Den har en av marknadens bästa rutiner för uppskalning och rörelseutjämning, speciellt uppskalning från 1080p är kusligt bra. Nästan allt känns naturligt och jämnt. Kontrasten är givetvis skarp då det är oled, och färgomfånget är stort och toningar klockrena. Vi får ett gäng färdiga lägen att välja mellan, med ett filmläge som ska vara extra neutralt.

Precis som för AF9 är AG9 en bra tv för spel, då svarstiderna är relativt korta, åtminstone i standard- eller spelläge som pressar ner det lite extra. Det finns dock en anledning att kanske avvakta och vänta in nästa modell från Sony, om du tar din gaming på allvar.

AG9:s hdmi-portar är av typen hdmi 2.0 och inte senaste hdmi 2.1. Det gör skillnad för bandbredden och innebär att du kan få 4k-upplösning i upp till 120 bilder per sekund utan kvalitetskompromisser. I dagsläget gör det ingen större skillnad om du inte pluggar in en kraftfull pc, men nästa generation spelkonsoler som uppges släppas till julen 2020 kan komma att utnyttja det.

Baksidan är plan och ovanligt tunn. Det gör AG9 riktigt snygg att hänga på en vägg.

Hdr utan den rätta känslan

AG9 har dock inte den där riktiga stunsen i ljuset som en del andra toppmodeller har. Ljusstyrkan i en oled-tv är alltid lite lägre i oled än i till exempel Samsungs bästa qled-modeller. Men även i jämförelse med en del oled-modeller visar Sony upp en lite mer dämpad dynamik. Det verkar handla om att de satsat mer på detaljåtergivning och korrekta gammakurvor än på att få till den där riktigt krispiga och gnistrande effekt som vi ofta förknippar med hdr.

I teorin har den allt som borde göra den utmärkt för hdr-video, som stöd för både hdr10+ och Dolby Vision, och de tekniska förutsättningarna finns i panelen. Så det handlar om ett medvetet val från Sonys sida.

Den mest uppenbara skillnaden mellan AF9 och AG9 är annars designen. AG9 har fått en traditionell fot istället för det säregna stödet på baksidan som AF9 har, så att skärmytan står helt vertikalt istället för att luta lite lätt. Det är en riktigt stilren liten fot, en mörk plåt som sticker ut som en platt halvcirkel. Skärmen står direkt vilande på den. Det gör att själva tv-ytan fortfarande är placerad rätt så lågt.

Av någon anledning är inte skärmpanelen 100 procent symmetriskt placerad. På vänster kortsida har vi en extra centimeter skärmkant. Det är ingen stor sak, men kan irritera en och annan perfektionist.

Bordsplacerad står tv:n på en stilren liten bottenplåt. Det är bara några få millimeter mellan tv och bänkyta.

Smalare, smartare, stramare, snyggare

Vill du hänga upp AG9 på väggen istället så passar den bättre för det än föregångaren då bakstycket med all elektronik har blivit tunnare. Baktill är designen enkelt och avskalad, med alla anslutningar förutom strömsladd samlade på ett ställe.

Det är samma typ av högtalare inbyggda under skärmen som i AF9, med komplementerande baselement baktill. Och precis som där levererar de riktigt fint ljud. Det är inte riktigt samma djup i basen bad som i AF9 som hade en extra subwoofer centralt. Kanske är det trots det fortfarande till och med lite för överdriven bas, tills vi går in i och balanserar det hela. På sidan sitter det analog utgång där du kan koppla in en subwoofer löst.

En sista nyhet är fjärrkontrollen. Fram till i fjol drogs även de bästa och mest lyxiga Sony-modellerna med en tråkigt plastig och obekväm fjärr, men den har här ersatts av samma snyggare och greppvänligare fjärrkontroll som i XG95, toppmodellen i lcd-segmentet.

Äntligen en fjärrkontroll som känns premium.

Android på gott och ont

Systemet är det samma som i AF9 och XG95, Android TV baserat på Android 8.0. Det är ett klart lyft från det gamla Android TV-gränssnittet, och gör navigeringen bland innehåll i dina appar, liksom möjligheten att kontrollera egna genvägar till appar och innehåll, mycket enklare. Sony får även plus i kanten för bra snabbåtkomst till viktiga tv-inställningar och möjlighet att själv anpassa vilka alternativ som ska gå att komma åt snabbast. Inbyggd Chromecast är ju givetvis också en klar fördel med alla Android-baserade tv.

Bara ett fåtal appar är förinstallerade, men det mesta du kan tänkas behöva finns till Android. App-butiken är dock fortfarande irriterande osmart uppbyggd, och det är många steg för att få in de viktigaste och vanligaste apparna. Här skulle ett bättre textinmatningsalternativ än ett fyrvägskors på ett virtuellt tangentbord vara bra.

Omdöme

AG9 övertygar precis lika mycket som AF9, men gör det med en enklare design som nog kan tilltala fler. Det är tekniskt sett hög kvalitet på precis allt, och om du uppskattar Sonys försiktigare inställning till hdr eller inte är nog mest en smaksak. Vi hade nog gärna sett mer aggressiv dynamik.

Det känns dock som om Sony trampar lite vatten. Det här är mestadels förra årets modell i ny kostym. Vi hade hoppats på ett par tekniska framsteg också, inte bara i designen.

Specifikationer

Produktnamn: Sony Bravia KD-65AG9

Testad: Juli 2019

Tillverkare: Sony

Tv-typ: Oled

Storlek: 65 tum

Upplösning: 4K (2160p)

Hdr: Ja (Dolby Vision, HDR10 och HLG)

Operativsystem: Android TV (8.0)

Ljud: Tvåkanal (Stereo)

Anslutningar: 4 st hdmi 2.0, lan, 2 st usb 2.0, usb 3.0, komposit, optisk s/pdif, hörlur, audio ut subwoofer

Energiklass: B

Mått: 144,7 × 83,8 × 25,5 cm

Vikt: 21,2 kg (utan stativ)

Rek pris: 45 000 kronor

Suverän bildkvalitet, speciellt för sdr och uppskalning

Slimmad och stilren design

Rent och kraftfullt ljud

Ny, snyggare fjärrkontroll

Dämpad dynamik i hdr-läge

Android TV fortfarande lite bökigt

Rätt så dyr