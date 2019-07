Läckta bilder avslöjar att vi kan få se fyra nya mobiltelefoner från HTC inom kort. Enligt The Verge handlar det om Wildfire, Wildfire E, Wildfire E Plus och Wildfire E1.

Varumärket Wildfire har inte använts av HTC sedan Wildfire S lanserades för åtta år sedan. Då bjöds vi på en skärm på 3,2 tum och 512 megabyte arbetsminne, men nu tros det bli tal om mer moderna specifikationer.

De nya Wildfire-modellerna hamnar troligtvis i mellanklassen och att döma av bilderna får vi se dubbla kameror på baksidan i tre av dem.

Värt att notera är att HTC även har ansökt om varumärkesskydd för fler modeller i serien, närmare bestämt Wildfire E2 och E2 Plus, samt Wildfire E3 och E3 Plus. Dessutom har Wildfire R och R Plus registrerats i den Eurasiska ekonomiska unionen, det vill säga Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan och Armenien.