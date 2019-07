När Super Mario Maker lanserades till Wii U fick vi äntligen prova på att vara bandesigner för den populäraste plattformsserien någonsin. Med hjälp av pedagogiska genomgångar, allehanda verktyg och den eminenta användningen av Wii U-konsolens gamepad skapade vi med enkelhet våra drömmars Mario-banor. Nu när uppföljaren släpps till Switch är det mycket som är bekant, om än anpassat för det nya formatet.

Story? I Mario Maker?

Vi dras direkt till en av de stora nyheterna med Super Mario Maker 2, det nya storyläget. Här är målet att återuppbygga prinsessan Peachs slott genom att spela igenom ett antal banor signerade Nintendo själva.

Nydesignade banor fanns förvisso redan med i 3DS-versionen av originalet, men vi uppskattar ändå att återigen få uppleva fusionen mellan ny, innovativ bandesign och de klassiska bakgrunderna från förr.

Den som däremot förväntar sig en berättelse i världsklass, eller en som ens liknar övriga Super Mario-spel, lär bli snopen. Istället är tanken att inspirera oss spelare inför momentet då vi själva ska testa att bygga våra alldeles egna alster. De flesta banorna introducerar antingen nya tillbehör som inte fanns med tidigare, eller klockrena exempel på hur vi kan kombinera dessa med redan befintliga redskap.

Växla fritt mellan alla olika stilar, nästan…

Precis som tidigare är det galet underhållande att experimentera med vad som funkar och inte funkar mellan de olika stilarna. Samtliga underlag, fiender och prylar är nämligen korskompatibla med varandra, oavsett om dessa fanns med i grundspelen eller inte.

Häftigast är förstås att blanda in nymodigheter från New Super Mario Bros, eller fiender från Super Mario Bros 3 och Super Mario World, in i det allra första Super Mario Bros. Eller tvärtom. Allt finns bara ett klick bort.

Det enda udda undantaget är den andra stora nyheten för Super Mario Maker 2, möjligheten att även skapa banor baserade på Super Mario 3D World. Denna stil är inte kompatibel med resterande, vilket medför att du måste radera allt du byggt när du vill växla över till de andra.

Visserligen agerar både fiender och tillbehör väldigt annorlunda i jämförelse, men att låta oss behålla bandesign borde ha varit möjligt.

En del av poängen med Super Mario Maker, själva lekfullheten, går förlorad när vi på förhand måste välja vilken av stilarna vår drömbana ska bestå av. Att avfärda 3D World-stuket som en bonus känns inte heller befogat. Det är trots allt här vi hittar de roligaste nyheterna för banbyggandet, exempelvis Koopa Kart som låter dig bygga och susa igenom sidoscrollande racingbanor i bästa Mario Kart-stuk.

Bygg banor bärbart, men spela på tv:n

Vad gäller kärnan i Super Mario Maker 2, själva banbyggandet, finns det ett par moment som skiljer sig rejält jämfört med föregångaren. I bärbart läge är upplevelsen snarlik, minus den lilla skillnaden att vi använder pekfingret istället för en stylus.

Inledningsvis känns det aningen trögt och inte lika precist, men efter ett par timmars övande vänjer vi oss. Inte till den grad att det känns lika klockrent som på Wii U, men så nära vi kan komma utan att behöva köpa till en modern pekpenna till vår Switch. Vi kan dessutom använda oss av Joycon-knapparna som snabba genvägar för att nå just de objekten vi behöver för tillfället.

Mindre angenämt blir det när vi försöker skapa banor enbart på den stora tv-skärmen. Här saknas möjligheten att använda en Joycon som virtuell pekpenna, vilket annars hade varit ett bra substitut för Wii U-styrningen. Istället får vi nöja oss med att navigera och placera ut objekt genom styrknapparna. En aning mer komplicerat, men framför allt ett betydligt långsammare alternativ som garanterat kommer att frustrera en del fans av originalet.

Dela med dig av dina skapelser online

En annan vattendelare lär bli onlinedelen. Super Mario Maker till Wii U blev delvis känt för sitt enorma onlinecommunity. Här utmanade skapare från alla världens hörn varandra med allt från fantasifulla pusselskapelser till demoniska speedrunbanor. På så sätt hade vi ett spel som levde så länge det fanns skapelser att ladda ned och, framför allt, en publik som kom åt dessa.

Super Mario Maker 2 fortsätter i samma stuk. Vi laddar upp banor utan problem och får dessutom feedback från användare som laddat ned dessa. Den här gången finns även ett smidigt sätt att filtrera visst innehåll, helt utmärkt för att slippa de automatiska banorna som tyvärr florerade i det första Super Mario Maker.

Kruxet är att allt detta tyvärr är låst bakom Nintendos betalonlinetjänst. Viktigt att påpeka är förstås att den här utvecklingen inte på något sätt är Nintendos eget påhitt. Men betänk också att vi på senare år har gått från att betala för att spela mot andra till att betala för att ens komma åt vissa spellägen eller visst innehåll. Då Super Mario Maker 2 innehar det allra första onlineläget i ett Mario-spel någonsin vore det mer passande att låsa enbart det till onlinetjänsten.

Omdöme

Trots ett par nödvändiga kompromisser har vi ändå svårt att lägga ifrån oss Super Mario Maker 2. Att skapa drömbanor i Super Mario-spelen har, styrningen i stationärt läge åsido, aldrig varit enklare eller mer underhållande. Det vi förlorar i träffsäkerhet utan en stylus får vi igen genom det stora antalet tillbehör och Super Mario 3D World-läget. Och just när vi trodde att introduktionen inte kunde bli mer lättillgänglig slår Nintendo på stort med ”show, don’t tell”-trumman som är storyläget.

Den enorma variationen på fiender och de fem olika stilarna kan i teorin hålla spelet levande i flera år framöver. Men det gäller också att få med onlinecommunityn, för det är trots allt där vi hittar inspirationen (och en hel del av innehållet). Faller alla bitar på plats kan Super Mario Maker 2 mycket väl bli det allra sista sidoscrollande Mario-spelet du någonsin kommer att behöva köpa.

Fakta: Super Mario Maker 2

Testat: Juli 2019.

Genre: Plattform/Simulator.

Utvecklare: Nintendo.

Utgivare: Nintendo.

Release: Ute nu.

Plattform: Nintendo Switch.

Fem olika Mario-stilar att experimentera med.

Trots kompromisser i kontroll fortfarande riktigt underhållande att bygga banor.

Kan i teorin hålla en evighet.

Fyrspelarläge, online och offline, i samtliga Super Mario-spelstilar.

Super Mario 3D World-gränssnittet inte alls kompatibelt med resterande.

Mycket innehåll är låst bakom onlineprenumerationen.

Amiibo-karaktärerna saknas helt.