Efter en vår och sommar full av spekulation har kinesiska Huawei till slut offentliggjort sitt eget operativsystem för mobiltelefoner och andra smarta enheter. Namnet blir Harmony OS, och den kommande mjukvaran beskrivs som "ett smart ekosystem för alla scenarier". Mer konkret verkar det innebära att Harmony OS ska kunna användas på en mängd olika enheter – från smartphones till högtalare, bilar, klockor och andra uppkopplade prylar.

Presskonferensen där Harmony OS blev officiellt pågår fortfarande, och på Twitter har Huawei redan publicerat en rad inlägg som ska förklara mer om hur operativsystemet fungerar. Bland annat får vi veta att det, precis som Android, är open source-baserat och använder mikrokärnor för att vara så modulärt som möjligt och kunna köras på flera enheter samtidigt.

HarmonyOS has just been announced at #HDC2019! How are we going to build an all-scenario smart ecosystem and experience? How will we overcome the challenges of future OS for connected things? Stayed tuned with us to find out. pic.twitter.com/x7ZbgcEy2d