När 15-åringen, känd bara som ”Dorothy,” med tusentals följare fick mobilförbud hade nöden ingen lag. Rädd för att förlora följare listade Dorothy istället ut hur hon kunde använda familjens smarta kylskåp för att twittra därifrån, skriver The Guardian.

I do not know if this is going to tweet I am talking to my fridge what the heck my Mom confiscated all of my electronics again.