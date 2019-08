Sedan plattformen lanserades har Epic Games Store erbjudit en hel uppsjö med spel utan kostnad för att locka nya användare. Och oftast är det heller inga mediokra dussintitlar vi pratar om, utan kvalitetsbyggen som är väl värda att spela för intresserade som inte varit sugna på att öppna plånboken.

Krönika: "Sluta gråta, pc-spelare – Epic Games Store är bra för konkurrensen"

Och nu kommer goda nyheter för dig som gillar svensk postapokalyps. Mellan 15-22 augusti är det Mutant Year Zero: Road to Eden som tillsammans med det lovordade och nostalgiosande Hyper Light Drifter som kan laddas ned och spelas utan kostnad. Så länge du går igenom "köpprocessen" inom tidsintervallen förblir de dina även när tidsfristen för nedladdning gått ut.

Recension: Mutant Year Zero: Road to Eden – Svenskt rollspel i Xcom-tappning

Vi har inte provat Hyper Light Drifter, men kan gå i god för att Mutant Year Zero: Road to Eden är ett riktigt underhållande spel. Dessutom utspelar det sig i Sverige, och du spelar som muterade ank- och grismänniskor på ett taktiskt rollspelsmanér ála Xcom. Spelet är också aktuellt med expansionen Seed of Evil, som släpptes tidigare i sommar.

Vi gav Bearded Ladies Mutant-pärla 8 av 10 i betyg när vi recenserade det förra året. Förutom att vara bra är det alltså fortfarande nytt, så den som har titeln på "att spela"-listan lär inte hitta något bättre tillfälle att införskaffa det.