Polisen i Seattle-förorten Burien upptäckte i tisdags en bil parkerad på vägrenen på motorvägen precis norr om Seattles flygplats. Föraren visade sig sitta och spela Pokémon Go – på åtta telefoner samtidigt.

Eftersom bilen var parkerad klarade sig föraren utan böter eller indraget körkort, men fick en varning då det så klart inte är tillåtet att stå parkerad på vägrenen annat än i nödfall.

#PokemonDistraction Sergeant Kyle Smith contacted a vehicle on the shoulder yesterday evening. This is what was next to the driver! Playing #PokemonGO with EIGHT (8) phones! Driver agreed to put phones in back seat and continued his commute with 8 less distractions. pic.twitter.com/tgOr16CRlm