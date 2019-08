Mobiltelefonerna i Motorola One-serien har seglat upp som prisvärda alternativ för den som inte vill betala mer än några tusenlappar för en smartphone. De två tidigare modellerna (One och One Vision) har kanske inte fått oss att falla pladask – men tredje gången gillt heter det som bekant.

För med nya Motorola One Action har vi nu en trio med telefoner att välja på i samma familj. Och som vanligt räds man inte för att sälja in något udda funktionalitet framför rå prestanda och dyrköpt lyx. One Action utger sig för att vara först i branschen med att låta oss spela in videoklipp i bredformat – trots att vi håller telefonen vertikalt. När telefonen vänds till horisontellt läge återskapas filmen i fullskärm.

Motorola One Action.

One Action är också den första Motorola-mobilen med tre kameror på baksidan, där bland annat en ultravidvinkel-sensor på 117 grader ingår i uppsättningen. Huvudkameran ligger sedan på 12 megapixel medan den sekundära djupsensorn har 5 megapixel. På framsidan sitter en ensam 12-megapixlare på en egen ö i ena övre hörnet.

Prestandamässigt drivs telefonen av en åttakärnig Exynos 9609-processor från Samsung och kommer med 4 GB ram-minne och 128 GB lagringsutrymme, vilket kan utökas till 512 GB med mikro-sd-kort. Skärmen är av avlångt 21:9-snitt, har en storlek på 6,3 tum och en upplösning på Full HD+ (1080 x 2520). Telefonen saknar hörlursuttag och går i stället all-in på usb-c för att ansluta laddare och tillbehör. Batteristorleken landar på 3 500 mAh.

Motorola One Action släpps i två färger – blått och vitt – när den landar i svenska butiker den 30 augusti. Det rekommenderade priset ligger på 2 990 kronor.