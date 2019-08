Världen lider av total Marvelfeber just nu! Senaste Avenger-filmen Endgame tog titeln som mest säljande film från Avatar och vi kan nu se fram emot ännu fler superhjälte-filmer i och med att fas fyra inleds i Marvel-universumet.

Men det är många karaktärer, händelser och relationer att hänga med i när det kommer till Marvel-filmerna, och ibland kan man behöva fräscha upp minnet lite. Skrolla ner eller klicka på titeln du vill se för att komma direkt till var du kan streama den. Vi har listat dem i kronologisk ordning från när de släpptes, och alltså inte efter när de utspelar sig i Marvel-universumet, från 2008 till idag.

De två senaste filmerna, Avengers: Endgame och Spider-Man: Far from Home har än så länge inte dykt upp på någon av de svenska streamingtjänsterna. Artikeln uppdateras löpande.

Fas 1

Iron Man (2008)

The Incredible Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: The First Avenger (2011)

The Avengers (2012)

Fas 2

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardians of the Galaxy (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Fas 3

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardians of the Galaxy vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarök (2017)

Black Panther /2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Captain Marvel (2019)

Iron Man (2008)

Ungkarlen Tony Stark lever ett flådigt liv som vd på sin fars vapenföretag. När han tas som gisslan av terrorister som vill utnyttja hans kunskap för att bygga vapen åt dem tackar han ja, men skapar istället en superdräkt som låter honom fly. Väl hemma igen bestämmer sig Stark att använda sin kunskap för godhet i stället för krig, någonting som inte alla omkring honom håller med om...

The Incredible Hulk (2008)

Edward Norton gör sitt första och enda framträdande som professorn Bruce Banner. Efter att ha blivit utsatt för alldeles för mycket gamma-strålning isolerar sig Banner från omvärlden, då en av bieffekterna av strålningen är att han tappar kontrollen över sina känslor och förvandlas till ett grönt, gigantiskt monster. Samtidigt måste omvärlden skydda sig mot mardömslika The Abomination, ett monster som enbart tycks ha en värdig motståndare på jorden: Hulken.

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Efter att Stark avslöjat sin identitet som Iron Man pressar amerikanska regeringen honom på information om hans högteknologiska dräkt. Samtidigt drar hans nya krafter uppmärksamhet från gamla fiender som vill kräva ut sin hämnd på Tony. Som tur är har han nya allierade vid sin sida den här gången.

Karismatiska Tor låter sin drumdristighet gå lite för långt och förvisas till jorden. Här stöter han på forskaren Jane Foster, och genast börjar kärlek spira. Under tiden har Loke tagit över tronen i Asgård och använder den på sämsta möjliga sätt. Tor måste lära sig hur han är en riktig hjälte och hitta ett sätt att rädda Asgård från de onda Frostjättarna.

Captain America: The First Avenger (2011)

Steve Rogers vill ingenting hellre än att bli soldat i andra världskriget, men trots viljan och envisheten hindrar hans fysik honom från att uppnå sin dröm. Han går därför med frivilligt på ett experiment som ska förvandla honom till den optimala soldaten. Samtidigt blir Red Skull, ledaren över hemliga nazi-organisationen Hydra, allt kraftfullare.

The Avengers (2012)

Iron Man 3 (2013)

För första gången allierar sig superhjältarna från Marvels universum sig för att bekämpa ett gemensamt hot, den här gången i form av Tors bror Loke. Nick Fury, överbefälhavare av superhjältesällskapet Shield, samlar ihop Iron Man, Hulken, Tor, Captain America, Black Widow och Hawkeye för att rädda jordens befolkning.

Tony Stark kämpar med psykiska problem efter de utomjordiska attackerna i New York. Efter en serie av mystiska bombdåd runt om i USA bestämmer sig Stark för att konfrontera terroristen som kallar sig Mandarin.

Thor: The Dark World (2013)

När universum intar en mystisk formation börjar underliga portaler som förvrider fysikens lagar runt dem dyka upp på jorden. Jane Foster är så klart på plats och blir smittad av Etern, en mörk kraft som används av bland annat svartalfer i kriget mot Asarna. Tor kommer genast till Janes undsättning, och måste ta hjälp av sin sluga bror Loke för att rädda henne.

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Steve Rogers kämpar för att orientera sig i den nya, moderna tidsåldern samtidigt som han försöker leta upp den mystiska lönnmördaren som går under smeknamnet The Winter Soldier. Till sin hjälp har han Shield-agenterna Natasha Romanoff, även kallad Black Widow, och Sam Wilson, mer känd som Falcon.

Den här filmen hade titeln Captain America: The Return of the First Avenger när den gick upp på biograferna i Sverige. Numera refererar de flesta till filmen med den amerikanska titeln, även i Sverige.

Guardians of the Galaxy (2014)

Första gången vi får bekanta oss med Peter Quill, även kallad Star Lord, en äventyrslysten människa som tillsammans med tvättbjörnen Rocket, levande trädet Groot, hämndlystna Drax och mystiska Gamora åker omkring i Galaxen på diverse upptåg.

Avengers: Age of Ultron (2015)

Shield-hjältarna är tillbaka, den här gången är det onda, utomjordiska Ultron som hotar jordens existens. Iron Man, Black Widow, Captain America, Hawkeye, Tor och Hulken måste arbeta tillsammans för att rädda mänskligheten.

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Hank Pym har uppfunnit en hjälm som kan kommunicera med myror. Inte nog med det, han har även luskat ut en storleksförändrande formel. Tillsammans med den otippade hjälten och tillika inbrottstjuven Scott Lang bestämmer han sig för att rädda världen med hjälp av dessa två uppfinningar.

Avengers ingripande i konflikter börjar bli problematiskt. Skapar de egentligen fler konflikter än de löser? En splittring börjar märkas bland superhjältarna när de inte kan enas kring vilken strategi som egentligen är bäst för mänskligheten: fortsätta som de gör, eller hålla en låg profil?

Doctor Strange (2016)

Stephen Strange är en genialisk men arrogant neurokirurg. Hela hans liv vänds upp och ner när han skadar händerna i en bilolycka. I jakt på ett läkemedel färdas han till ett avlägset tempel i Tibet där Den Forne visar honom en helt ny dimension där ett annat krig utspelar sig, som kan ha potentiellt katastrofala följder.

Guardians of the Galaxy vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Star Lord får äntligen reda på vem hans pappa är och ger sig iväg för att hitta honom. Tillsammans med resten av sin besättning, den här gången med en betydligt mindre stickling av Groot, måste han lära känna den här figuren och lista ut vem han ska lita på.

Efter första Spider-Man-trilogin och The Amazing Spider-Man-filmerna får vi nu se tredje adaptionen av denna folkkära superhjälte. Nu får vi följa hur Peter Parker som tonåring kämpar för att förtjäna sin roll som Avenger och vinna Tony Starks tillit. Samtidigt måste han hålla sin identitet dold för sin omgivning, och hitta någon att gå på balen med såklart.

Thor: Ragnarök (2017)

När Tor återvänder till Asgård har Loke härjat fritt i Odens frånvaro. På jakt efter deras far stöter de på Hela, deras sedan länge förvisade syster som nu är tillbaka för att kräva tronen. Tor och Loke hamnar på en avlägsen planet där en bekant, grön gigant befinner sig. De måste nu hitta ett sätt att ta sig tillbaka till Asgård då rikets undergång, Ragnarök, står inför dörren.

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Efter sin fars död är det dags för kronprins T'Challa att axla tronen och bli nya Black Panther i sitt hemland Wakanda, en högteknologisk nation i Afrika gömd från resten av omvärlden. Wakandas och hela världens existens hotas när ett välkänt ansikte dyker upp på jakt efter hämnd.

Superhjälteformaionen samlas igen när Thanos, en rymdtyrann som tror sig kunna rädda hela universums befolkning genom att ta död på hälften av allt liv, är på jakt efter alla evighetsstenar. Om han får tag på samtliga stenar kan han utrota hälften av allt levande med en knäpp med fingrarna. Den här gången ansluter sig även Wakanda och Guardians of the Galaxy till kriget.

Vi rekommenderar att du är någorlunda påläst på tidigare Marvel-filmer innan du ger dig på den här filmen.

Ant-Man and the Wasp (2018)

Uppföljaren till Ant-Man kanske kom ut efter Infinity War, men utspelar sig långt tidigare. Nu måste Scott Lang hantera såväl familjeliv som superhjälteuppdrag, den här gången med The Wasp med sig på färden.

Captain Marvel (2019)

Vers bekämpar en utomjordisk konflikt åt planeten Kree när hon plötsligt minns ett annat liv som stridspilot någon helt annan stans. Efter att ha flytt ett angrepp av Skrullerna befinner hon sig på jorden och upptäcker att det här inte är hennes första gång på planeten. Tillsammans med en ung Nick Fury bestämmer hon sig för att gå till botten med sitt förflutna.